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Kim Kardashian:Türkiye uyarılmalı

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Kim Kardashian: Ermeniler Karabağ'da saldırıya uğruyor, Türkiye Bakü'ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmalı
Kim Kardashian:Türkiye uyarılmalı

Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaya ilişkin Twitter paylaşımları üzerinden yorum yaptı.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Ermenistanlı yıldız Kim Kardashian, Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşananların 'çatışma olmadığını, Karabağ'daki Ermenilerin saldırıya uğradığını' belirterek, "Karabağ'ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz" dedi.

Ermenistan'ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu' söyleyen Kardashian, 'Azerbaycan'ın savaş propagandası yaptığını ve sosyal medyaya kısıtlama getirdiğini' dile getirdi.

"Gerilimin tırmanmasını ve yaşanabilecek trajedilerin önlenebilmesi için uluslararası siyasi ve diplomatik tedbirler çağrısında bulunması ve olayları araştırması için uluslararası gözlemcilere ihtiyacımız var" diyen Kardashian "Bakü'ye saldırgan güç kullanımını durdurması için çağrı yapılmalı, Azerbaycan'a ABD askeri yardımı durmalı, Türkiye Bakü'ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmalı" dedi

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