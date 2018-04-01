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Kiprianu: Bölünmeye 2-3 yıl kaldı!

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Anastasiadis’i de Kıbrıs sorunundaki durağanlıkla ilgili eleştirerek, Anastasiadis’in bu durağanlığı ortadan kaldırmak ve Türk planlarının gerçekleşmesine izin vermemek için inisiyatif üstlenmesi gerektiğini kaydetti.
Kiprianu: Bölünmeye 2-3 yıl kaldı!

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Kıbrıs sorunundaki durağanlıkla ilgili “SOS verdiği” ve Kıbrıs Türk toplumuyla uzlaşı sağlanmazsa, Kıbrıs Türk toplumunda meydana gelecek gelişmelerin, 2 ya da 3 yıl içinde kalıcı bölünmeye yol açabileceğini iddia ettiği bildirildi.

Alithia gazetesine söyleşi veren Kiprianu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yapmış olduğu son açıklamaların kendisinde hayal kırıklığı yaşattığını; Akıncı’nın doğalgazda ara çözüm olamayacağını anlaması gerektiğini ve Kıbrıs sorununun bölüm bölüm çözülmesi gibi bir imkan bulunmaması, ayrıca böyle bir prosedür içerisinde KKTC’nin tanınması gibi bir olasılık bulunmasından dolayı, doğal gaz idare komitesi oluşturulmasının mümkün olmadığını söyledi.

Habere göre Kiprianu, Akıncı’yı eleştirdiği gibi Rum Yönetimi Bakanı Nikos Anastasiadis’i de Kıbrıs sorunundaki durağanlıkla ilgili eleştirerek, Anastasiadis’in bu durağanlığı ortadan kaldırmak ve Türk planlarının gerçekleşmesine izin vermemek için inisiyatif üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Kiprianu, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasının şart olduğunu vurgulayarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “kabul edilemez” olduğunu ve Erdoğan ile uzlaşı çerçevesinin bulunmadığını söylemenin yeterli olmadığını belirtti.

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