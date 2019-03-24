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Kirli su, savaş ve çatışmadan daha fazla çocuğun canına mal oluyor

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Kirli su, savaş ve çatışmadan daha fazla çocuğun canına mal oluyor
Kirli su, savaş ve çatışmadan daha fazla çocuğun canına mal oluyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle yayımladığı rapora göre, kirli su çatışma ve savaştan daha fazla çocuğun ölümüne neden oluyor.

‘Su Ateş Altında’ başlıklı rapora göre 15 yaşın altındaki çocukların kirli sudan kaynaklanan ishal ve benzeri hastalıklardan ölme riski, çatışma sonucunda ölmelerinden neredeyse üç kat daha fazla. 2014-2016 yılları arasında ağırlıklı olarak çatışma yaşanan ülkeleri içeren 16 ülkede toplam 86 bin çocuk temiz suya erişimi olmadığı için öldü. Bombalı saldırı veya kurşunların hedefi olarak ölen çocuk sayısı ise 31 bin.

3 bin 400’ü savaşta, 72 bini suya bağlı hastalıktan öldü

Bu oran beş yaş altındaki çocuklarda çok daha yüksek. Aynı zaman diliminde kirli suyun neden olduğu hastalıklardan ölen beş yaş altı çocuk sayısı 72 bin. Aynı yaş grubunda savaşta ölenlerin ise 3 bin 400. Bu, kirli su nedeniyle ölüm riskinin 21 kat fazla olduğu anlamına geliyor.

Beş yaş altı ölümlerin nedenlerinde ikinci sırasında ishal ve bazı bağırsak enfeksiyonları geldiğine dikkat çeken UNICEF yetkilisi Ömer el Hattab şunları söyledi: “İnsanlar bomba ve kurşunlardan kaçabilir. Bir yerlere sığınabilir. Ancak, temiz su bulamazsa bulduğu her suyu içer. Temiz suya erişim ölüm kalım meselesidir. Çatışma ortamlarında su kaynaklarına zarar verilmesi de ölümleri artıran bir unsur.”

El Hattab çatışma bölgelerinde temiz su kaynaklarına ve şehirlerin altyapılarına zarar verilmemesi konusunda uluslararası toplumun somut adım atması gerektiğinin de altını çizdi.

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