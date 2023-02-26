  • BIST 5.058,75
  • Altın 1098.878
  • Dolar 18.8731
  • Euro 19.9056
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAAFAD: Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kızılay deprem bölgesine koşan eczacılara da çadır satmış

»
Deprem sonrasında yetersiz kaldığı eleştirileri yöneltilen Kızılay'ın Türk Eczacılar Birliği'nin ihtiyaç duyduğu çadırları da tanesi 140 bin TL'den sattığı ortaya çıktı.
Kızılay deprem bölgesine koşan eczacılara da çadır satmış

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, depremzedelere destekte yetersiz kalan Kızılay’ın deprem sonrasında parayla çadır sattığı ortaya çıktı.

6 Şubat’taki depremin hemen ardından bölgede sahra eczaneler kurmak için harekete geçen ancak büyük çadır bulmakta zorlanan Türk Eczacıları Birliği (TEB) de Kızılay’dan parayla çadır almak zorunda kaldı.

KIZILAY BİR ÇADIRA 140 BİN TL İSTEDİ

Sozcu.com.tr’ye konuşan TEB Başkanı Arman Üney, tanesi yaklaşık 140 bin TL fiyatla 76 metrekare büyüklüğünde 5 adet çadırı Kızılay’dan satın aldıklarını söyledi.

Üney, bu alım için ödemeyi Kızılay’ın bir iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş.’ye yaptıklarını belirtti.

Depremin ilk günü, TEB’e ait bir tır eczaneyi Kahramanmaraş’a gönderdiklerini ancak yıkımın büyüklüğü nedeniyle bölgede sahra eczane kurmak üzere hemen çadır ve konteyner arayışına girdiklerini belirten Üney, yeterli konteyner ve çadır bulmakta zorlandıklarını, bunun üzerine Kızılay ile temas kurduklarını belirtti.

7 Şubat’ta Kızılay ile iletişime geçtiklerini belirten Üney, ödemenin ardından 8 Şubat’ta çadırları teslim aldıklarını söyledi.

Deprem bölgesinde 28 konteyner ve çadırla gönüllü olarak eczane hizmeti verdiklerini belirten Üney, bunların bir kısmını bağışlarla bir kısmını da satın alarak temin ettiklerini dile getirdi.

TEB’in şu an deprem bölgesinde 26 noktada çadır ve konteyner eczanesi, gönüllü olarak depremzedelere hizmet veriyor.

AHBAP’A DA ÇADIR SATMIŞLAR

Cumhuriyet gazetesinden Murat Ağırel, bugün yayımlanan yazısında, Kızılay’ın depremin üçüncü gününde AHBAP'a 46 milyon TL’lik çadır satışı yaptığını duyurmuştu.

Ahbap ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent de deprem sonrası Kızılay’dan çadır satın aldıklarını teyit etmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Depremlerde can kaybı 44 bini aştı24 Şubat 2023 Cuma 22:56
  • Bekir Bozdağ: Gizlilik kararı yok diye biliyorum24 Şubat 2023 Cuma 12:29
  • Isias Otel’de oğlunu kaybeden acılı baba konuştu: 'Bu sürecin sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır!'24 Şubat 2023 Cuma 10:07
  • Bakan Bozdağ: Depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 171 kişi tutuklandı24 Şubat 2023 Cuma 09:58
  • AFAD: Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi23 Şubat 2023 Perşembe 20:27
  • İmamoğlu’ndan iktidara afet bölgesi için iki uyarı23 Şubat 2023 Perşembe 19:34
  • Sosyolog Mehmet Kurt, Le Monde’a yazdı: Enkazdan yükselen AKP enkaza gömülebilir23 Şubat 2023 Perşembe 19:33
  • Malatya’da korkutan deprem! İki ilçe peş peşe sallandı23 Şubat 2023 Perşembe 15:31
  • Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Deprem felaketinin boyutu kelimelerle ifade edilemez22 Şubat 2023 Çarşamba 09:09
  • Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem22 Şubat 2023 Çarşamba 08:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti