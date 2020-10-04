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Kızının eski erkek arkadaşıyla evlenmişti: Çocuk sahibi oldular

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İngiltere'nin başkenti Londra'da eşcinsel evlilik yapan Barrie Drewitt-Barlow ve Scott Hutchison kız çocuklarını kucaklarına aldı.
Kızının eski erkek arkadaşıyla evlenmişti: Çocuk sahibi oldular

İngiltere'nin başkenti Londra'da eşcinsel evlilik yapan Barrie Drewitt-Barlow ve Scott Hutchison kız çocuklarını kucaklarına aldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Barrie Drewitt-Barlow, kızının eski erkek arkadaşı Scott Hutchison ile evlendi. Eşcinsel çift, Valentina adlı kız çocuklarını önceki gün kucaklarına aldı. Barrie Drewitt-Barlow, bebeğin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Barlow, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bebeklerinin bir ay erken doğduğunu ve isminin Valentina Willow Drewitt-Barlow olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından bebeğin videosunu paylaşan Barrie, "Güzel kızımız Valentina Willow Drewitt-Barlow dünyaya hoşgeldin. Kızımız neredeyse bir ay erken doğdu ama yine de mükemmel. Tamamen kutsanmış hissediyoruz. Seni Seviyorum Scott" ifadelerini kullandı.

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