KKTC Basketbol Federasyonu geçmiş dönem hesapları savcılığa gidiyor!

Basketbol Federasyonu geçmiş dönem hesapları savcılığa gidiyor!

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu geçtiğimiz dönemden Mali Raporlarda olmayan hesaplar ve borçlar ortaya çıktığını bununla ilgili Yönetim Kurulu'nun yasal süreci başlatmak için karar alabileceğini söyledi.

Nasıroğlu BRT'de yayınlanan Potanın Nabzı programında yaptığı açıklamada Halen Federasyonun resmi olarak kendilerine devredilmediğini bir çok borçla karşılaştıklarını ve kasada da para bulunmadığını açıkladı.