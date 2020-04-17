KKTC'de bugün 3 pozitif vaka...Bir öğretmen ve bir hemşire var

Pilli, bugün 459 test yapıldığını ve testler sonucunda 3 yeni pozitif vakaya rastlandığını duyurdu. Bugün bir kişinin taburcu edildiğine dikkat çeken Bakan Pilli, şuan 108 vakamızın olduğunu, 81 vaka taburcu edildiğini, 23 kişinin halen daha tedavi gördüğünü söyledi, Sedat Simavi Meslek Lisesi'nde maske yapımında çalışan bir öğretmenin sonuçlarının pozitif çıktığı, aynı zamanda bir hemşirenin de sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Türkiye'den gelen bir kişinin de pozitif olarak saptandığı, ilgili kişinin 4 Nisan'a kadar Mağusa Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte ülkemizde Koronavirüs salgınıyla ilgili son durumu aktardı.

Öne çıkan detaylar şu şekilde:

Bugün yapılan test sayısı: 459

Bugün saptanan pozitif vaka: 3

Bugün iyileşip taburcu edilen: 1

Bugün kaybedilen vaka: 0

Yapılan toplam test: 5 bin 555

Toplam vaka sayısı: 108

İyileşip taburcu olanların toplamı: 81

Tedavisi devam eden hasta sayısı: 23

Toplam kaybedilen vaka: 4

Yoğun bakımda yatan hasta: 0