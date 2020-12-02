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SON DAKİKAKKTC'de bugün: 2'si yerel 21 pozitif vaka!

KKTC'de bugün 6'sı yerel 9 yeni vaka!

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Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 6 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.
KKTC'de bugün 6'sı yerel 9 yeni vaka!

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 6 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.

2 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1384

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9

Ülke dışından gelen vakalar - 3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -

Yerel vakalar - 6

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 13

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 267. 764

Toplam Vaka Sayısı- 1138

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1042

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 91

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 25

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 66

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

SALGIN YENİDEN GİRNE'den Mİ PATLIYOR?

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