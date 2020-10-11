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KKTC'de sandıklar kapandı... Seçim sonuçları az sonra DETAY'da

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KKTC'de sandıklar kapandı... Seçim sonuçları az sonra DETAY'da
KKTC'de sandıklar kapandı... Seçim sonuçları az sonra DETAY'da

KKTC'de sandıklar kapandı... Seçim sonuçları az sonra DETAY'da 

AZ Sonra sonuçları açıklıyoruz...

KKTC Cumhurbaşkanı’nı seçiyor, İşte ilk sonuçlar…

Seçmen listelerine kayıtlı 198 bin 867 seçmenin, 738 sandıkta oy kullanabileceği seçimde oy verme işlemi aralıksız 10 saat sürdü ve sandıklar saat 18.00’de kapandı.

Cumhurbaşkanlığı için bugüne kadarki en fazla adayın yarıştığı seçimde, seçmenler 7’si bağımsız toplam 11 aday arasından birini tercih etti. Sandığa giden vatandaş, halkoylamasında ise, Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısını artıran Anayasa değişikliği için tercihini belirledi.

Cumhurbaşkanlığı için yarışan11 aday, oy pusulasındaki sıraya göre şöyle:

“Ersin Tatar (Ulusal Birlik Partisi), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Erhan Arıklı (Yeniden Doğuş Partisi), Fuat Çiner (Milliyetçi Demokrasi Partisi), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız), Mustafa Ulaş (Bağımsız), Alpan Uz (Bağımsız), Kudret Özersay (Bağımsız), Mustafa Akıncı (Bağımsız), Serdar Denktaş (Bağımsız).”

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