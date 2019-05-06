KKTC’li Özül Çetin rekor üstüne rekor kırdı

Şehit Kamil belediyesi tarafından düzenlenen 7. Geleneksel uluslararası Alleben su sporları yarışlarında, yarışlara katılan Özül Çetin 100 metre Kelebek branşında birinci geldi. Alleben Su Sporlarının 2. Gününde yarışan Özül Çetin, katılmış olduğu 100 metre kelebek branşında 1:08:50 lik derecesi ile 1. gelerek, hem Gaziantep Alleben Cup rekorunun sahibi hemde kktc 12-13-14-15-16-17+ yaş rekorlarının sahibi oldu.

Gaziantep’te düzenlenen ve Geleneksel hale getirilen Alleben Su Sporları yarışlarının öğleden sonraki bölümünde, 400 metre serbest branş stilinde, Özgül Çetin, yapmış olduğu 4:45:97 lik derecesi ile yine 1. Gelerek KKTC 12-13-14-15-16-17+ yaş grubu tekorlarının sahibi oldu.