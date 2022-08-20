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KKTC’yi tercih eden Portekizli Millîlere ültimatom

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KKTC’yi tercih eden Portekizli Millîlere ültimatom
KKTC’yi tercih eden Portekizli Millîlere ültimatom

Portekiz Bayan Voleybol Millî takımı, Eurovolley Şampiyonası çerçevesinde 24 Ağustos’ta Rum tarafında yapılacak karşılaşmaya katılmak üzere adaya Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Ercan Havaalanı üzerinden gelme ve KKTC’de kalma kararından, Güney Kıbrıs’ı tepkisi üzerine vazgeçti.

Alithia’nın “Portekiz Millilerinin Ercan’a Uçuşu Vardı… Kıbrıs’ın İtirazı Planlarını ve Kuzey Bölgesinde Kalmalarını İptal Etti” başlıklı haberine göre, Portekizliler Eurovolley karşılaşması için adaya, maçtan 48 saat önce THY uçağı ile Ercan Havaalanı’ndan giriş yapmayı ve KKTC’de konaklamayı planladı ve gerekli prosedürleri de tamamladı. Rum voleybol federasyonu ile Rum Dışişleri Bakanlığı’nın itiraz ve girişimleri üzerine Portekiz takımı, ilk yaptığı planı ısrarla uygulamak istese de sonunda iptal etmek ve Ada’ya Larnaka üzerinden gelmek zorunda kaldı.

Haberde, Portekiz takımının fikir değiştirmesinde, Rum Voleybol Federasyonu Başkanı Mihalis Krasias’ın protestoları ve ültimatomunun etkili olduğuna dikkat çekildi.

Habere göre, Mihalis Krasias Portekiz Milli takımı yetkililerine ültimatom çekerek, ekiplerinin adaya Larnaka veya Baf Havaalanı’ndan giriş yapmasının şart olduğu, KKTC’yi tercih etmeleri halinde oyuncularının karşılanmayacağını, kendilerine maçın oynanacağı alana girişleri de dahil herhangi bir transfer hizmeti verilmeyeceğini iletti. Portekizli yetkililere, planladıkları gibi KKTC’de konaklama yeri bulma ve otobüs sağlama taleplerinin yerine getirilmesinin söz konusu olmayacağı da iletildi.

Krasias, Portekizlilerin, bu seyahat tercihlerinin Kıbrıs’taki siyasi sorunla ilişkilendirileceğini düşünmediklerini vurgulayarak, KKTC planlamalarının sebebinin siyasi değil tamamen ekonomik olduğu cevabını verdiklerini söyledi.

“Sorunun” Portekiz takımının Larnaka uçuşuna bilet almasıyla bittiğini savunan Mihalis Krasias bunun ilk vaka olmadığını, daha önce de başka ülke kafilelerinin adaya KKTC üzerinden gelmeyi planladığını kaydetti.

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