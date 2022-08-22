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KKTF 2022 Beach Tennis Tour-4 Tamamlandı

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KKTF 2022 Beach Tennis Tour-4 Tamamlandı
KKTF 2022 Beach Tennis Tour-4 Tamamlandı

KKTF 2022 Beach Tennis Tour-4 Yeni Boğaziçi Belediyesi PULYA FEST CUP 20-21 Ağustos 2022 tarihlerinde, Yeni Boğaziçi Belediye plajında gerçekleşti.

KKTF 2022 Beach Tennis Tour-4 PULYA FEST CUP +13 Çift Kadınlarda 6, +13 Çift Erkeklerde 7, Karışık Çiftlerde 10 ve Yeni Başlayanlar kategorisinde 18 takım olmak üzere dört kategoride 41 takım mücadele etti.

KKTF 2022 Beach Tennis Tour-4 PULYA FEST CUP Yeni Boğaziçi Belediyesi plajında 2 gün boyunca 3 kortta, zevkli, kaliteli ve çekişmeli geçen karşılaşmaların ardından kategorilerinde şampiyonlar belli oldu. Final karşılaşmalarının ardından dereceye giren sporculara düzenlen ödül töreninde ödülleri verildi. KKTF 2022 Beach Tennis Tour-4 PULYA FEST CUP kategorilerde dereceye girenler takımlar şöyle oluştu;

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            13+ ÇİFT KADINLAR                                                                                             

1.         ECEM AÇIKEL / İZEM CİVİSİLLİ                                       

2.         SAADET A.AKTUĞLU / MELİN ÖNKAYA            

 

            13+ ÇİFT ERKEKLER                                                                                            

1.         YARKIN KULOĞLU / ZEKA BAŞEL                                                         

2.         ANDREAS ARTAMIOU / SOTİRİS KONSTANTİNOV

 

            13+ KARIŞIK ÇİFTLER                                                                             

1.         YARKIN KULOĞLU / SAADET A.AKTUĞLU                                          

2.         SEHAN ŞEYH / EKİN KARASU     

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            YENİ BAŞLAYANLAR                                                                               

1.         HASAN ODUNCUOĞLU / MERT YÜKSELEN                                         

2.         ENVER ADA GENÇEL / OĞUZ EL ERİAN

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