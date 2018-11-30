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Klopp'un seksi bulduğu tercüman konuştu

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Klopp'un meşhur ettiği futbol tercümanı sırlarını paylaştı
Klopp'un seksi bulduğu tercüman konuştu

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp sayesinde tanınmış bir şahsiyet haline gelen tercüman Tony Constante, o geceyi ve meslek sırlarını anlattı.

ngiliz Premier Lig'in en eğlenceli menajeri kabul edilen Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, maçlarla ilgili açıklamalarını çeviren tercümanları meşhur etmekle meşgul. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG-Liverpool maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Fransızca çevirmenini "Çok erotik bir sesi var. Kutlarım. Vov. Lütfen bir daha" diye öven Alman hoca, geçen sezon bir başka tercümanı meşhur etmişti.

 

'NE ADAM'

24 Nisan'daki Şampiyonlar Ligi yarı final birinci karşılaşmasında Roma'yı ağırlayan Liverpool menajeri, futbolseverlere UEFA tercümanı Tony Constante'nin adını öğretti. 2003'ten beri sayısız maçın basın toplantısında ve röportajında çevirmenlik yapmış Constante, Klopp'un yanına oturduğu gün tüm dünyaya mal oldu.

VE ALKIŞLAR

 

Bir soruya ne kadar uzun yanıt verdiğini fark etmeyen Alman hoca, önce Constante'nin çevirisine "Benim yanıtım bu kadar uzun muydu" tepkisini verdi. Ardından çok daha uzun bir yanıt verip gülerek tercümana döndü, su şişesini eline alıp arada yudumlayarak ve etrafa gülücükler saçarak daha da uzun İtalyanca çeviriyi dinledi. Constante sözünü bitirdiğinde 'bravo' diyerek alkışladı ve basın mensuplarının da alkışlamasına vesile oldu. "Ne adam" diyen Klopp, salondan çıkmadan evvel de Constante'nin elini iki elinin arasına alıp şükran ve takdirini gösterdi.

İtalyan kökenli, İtalyanca ve Fransızcayı akıcı konuşan Constante, tanınmış bir şahsiyet haline geldiği geceden şöyle söz etti:

 

"O zaman biraz utanmıştım, çünkü sadece işimi yapıyordum. Alkış başlatmaya gerek yoktu, çünkü bana yapmam için para ödedikleri işi yapıyordum. Ama yine de çok hoş bir hareketti."

'MAÇI İZLERİM'

Bu sezon İngiliz, Fransız ve İtalyan takımları birbirlerine çıktığı için çok yoğun çalışan Constante, performansını şöyle değerlendirdi:

"Amaç her şeyi kelimesi kelimesine çevirmek değil. Ben Fransızca ya da İtalyanca konuşan hocayı dinlerken İngilizceye nasıl çevireceğimi düşünüyor oluyorum. Her zaman oynanan maçı elimde not defteriyle izlerim, böylece neler olup bittiğini bilirim ve maça dair bir hissim olur. bir oyuncu sakatlanır ya da kart görürse hemen not alırım, çünkü gazeteciler bunlarla ilgili sorular muhakkak yöneltirler."

 

'MOURINHO GAZETECİLERE CAZGIR, ÇEVİRMENE NAZİK'

Maç kaybedildiğinde bazı teknik direktörlerin diğerlerinden daha aksi olduğunu, ağzından tartışmalı bir söz almak için gazetecilerin de hocaya karşı atağa geçtiğini belirten çevirmen, Manchester United'ın evinde Juventus'a 1-0 yenildiği maça değindi:

"Jose'nin (Mourinho) yaka silktiği aşikardı, ama bana karşı nazikti ve basın toplantısı bitince bana teşekkür etti."

Basın toplantısının videosunda da tercümanlıktan teknik direktörlüğe geçmiş olan Mourinho, Constante'yi başını olumlar şekilde sallayarak dinlerken ve tercüme bittiğinde 'mükemmel' derken görülüyor.

'BRIAN CLOUGH BİR YANA DİĞERLERİ ÖBÜR YANA'

UEFA maçlarının yanısıra bu sezon Premier Lig'de Chelsea'nin İtalyan menajeri Maurizio Sarri'nin de çevirmenliğini yapan Constante, rüya çevirmenliği ve rüya maçı sorulduğunda şu yanıtı verdi:

"1973 Avrupa Kupası maçında Torino'da Juventus karşısında galibiytlerinin çalındığını düşünen Derby County menajeri Brian Clough'u çevirmek isterdim."

Futbol analiz sitesi Planet Football, bu sözlere "Klopp sayesinde dikkatlerin üzerinde toplanması, Clough'un ona yapacağı şakaların yanında solda sıfır kalır" yorumunu yaptı.

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