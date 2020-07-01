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Koca: Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor

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Koca: Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor
Koca: Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgınıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, hastalığın gündemden düşmesinin mevcut şartlarda mümkün görünmediğini söyledi.

Bilim Kurulu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunan Koca, "Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır, virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı yönündeki düşünce bilimsel dayanaktan yoksundur." dedi.

Vaka sayısı 200 bini geçti

Koca, Türkiye'deki toplam Covid-19 vaka sayısının 199,906'ya çıktığını söyledi. Sağlık Bakanı, vakaların yüzde 53,74'ünün tüm şehirlerle irtibat halinde olan İstanbul'da tespit edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı, bugün yeni bin 192 Covid-19 vakası tespit edildiğini, 2 bin 311 kişinin iyileştiğini ve 19 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bakanın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni vakalarla birlikte toplam Covid-19 vakasının 200 bini aştığı görüldü.

Türkiye'de bugün 52 bin 313 test yapıldığını kaydeden Koca, yoğun bakımdaki hasta sayısının ise bin 35 kişi olduğunu kaydetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olduğu uyarasında bulundu.

"Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu iller Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın'dır." ifadesini kullanan Koca, "Yeni vaka sayılarında istikrarlı düşüş sağlayan, başarısıyla örnek illerimiz Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir ve Düzce'dir." dedi.

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