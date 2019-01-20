'Komünist Başkan' kitabının gelirleri öğrencilere...

Yön Haber Genel Yayın Yönetmeni Erdal Emre, geçen Temmuz ayında yayımlanan ‘Komünist Başkan’ kitabının telif gelirlerini İstanbul’da düzenlenen bir etkinlikle Onur Toplumsal Tarih ve Kültür Vakfı’na verdi. Vakıf, geliri burs verdiği öğrenciler için kullanacak.

Onur Toplumsal Tarih ve Kültür Vakfı’nın İstanbul’da bulunan bürosunda Ovacık Belediye Başkanı F. Mehmet Maçoğlu’nun da katılımıyla düzenlenen etkinlikte Komünist Başkan kitabının telif gelirlerinin vakfa verildiği duyuruldu. Yön Haber Genel Yayın Yönetmeni Erdal Emre'nin yazdığı kitabın gelirleriyle Vakfın öğrencilere maddi destek sağlayacağı belirtildi.

‘OVACIK’IN KAYDA GEÇMESİ GEREKİYORDU’

Etkinlikte ilk sözü alan kitabın yazarı Erdal Emre oldu. Emre, kitaptan bahsederken daha önce bu anlamda bir çalışmanın olmadığını belirterek şunları söyledi: “Dostlarla bir arada olmak güzel. Bu yazılmalıydı diye düşünüyorum. Çünkü ben bu kitabı çalışırken çok araştırma yaptım. Ancak ne yazık ki bir belge, röportaj vs.bulamadım. Örneğin Terzi Fikri’yle alakalı herhangi bir şey bulamadım. Bu anlamda Ovacık’ın mutlaka kayda geçmesi gerekiyordu.”

‘TECRÜBELERİMİZ BİZE TÜM DERSİM’E TALİP OLMA CESARETİNİ VERMİŞ OLDU’

Erdal Emre’nin ardından Fatih Mehmet Maçoğlu söz alarak Ovacık Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin paylaşımlarda bulundu. Maçoğlu konuşmasında, gerçekleşen dönüşümün kolektif bir iradenin sonucunu olduğunu belirtti. “Biz eksiklerimiz olduğunu bilerek daha iyi bir dünya olabileceğini göstermeye çalıştık” diyen Maçoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Biz devrimciler bulunduğumuz alanda birlikte iş yapabilmeyi, yönetebilmeyi, ittifak yapabilmeyi stratejik olarak görürüz. Taktik olarak görmeyiz. Bazı eksiklerimiz elbette vardı. Ama doğruyu aramak için yola çıkmıştık. Sizlerle, dostlarımızla beraber bunu başardık. Tecrübelerimiz ve kolektif aklımız bize tüm Dersim’e talip olma cesareti vermiş oldu. Ovacık’ta biz birlikte öğrendik. Koca bir dünyanın küçücük bir parçasın değiştiriyoruz.”

Ittifak görüşmeleri üzerinden çıkan tartışmalara ilişkin de düşüncelerini paylaşan Maçoğlu, “Bu süreç içerisinde dostumuz olarak gördüğümüz kurumlarla görüşmeler yaptık. Kimi dostlarımızla ittifak da yapmış olduk. Ancak ittifak yapmama kararına vardığımız görüşmelerimiz de oldu. Ama olsun biz dostuz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Maçoğlu kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Vakfın Erdal Emre ve Fatih Mehmet Maçoğlu’na plaket vermesinden sonra, Emre ve Maçoğlu Komünist Başkan kitabı için imza verdiler.