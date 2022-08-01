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Koordinasyon Grubu destekçileri Yeşil Bölge’ye girmeye çalıştı

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Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu destekçileri de korunaklı Yeşil Bölge’ye girmeye çalıştı.
Koordinasyon Grubu destekçileri Yeşil Bölge’ye girmeye çalıştı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şii lider Mukteda Sadr destekçilerinin hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye beton bariyerleri aşıp girmesiyle başlayan şiddet olayları sürüyor. Sadr Grubu destekçilerinin parlamento binasındaki işgali sürerken, Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu da dün destekçilerine protesto çağrısında bulundu.

Koordinasyon Grubu'na bağlı Meşruiyeti Destekleme ve Devlet Kurumlarını Koruma Koordinasyonu Komisyonu destekçileri, yerel saatle 17.00'de Bağdat'taki asma köprü yakınlarında toplanarak Yeşil Bölge'ye yürüdü. Kalabalık grup, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi aleyhine slogan atarak geldiği Yeşil Bölge'de güvenlik güçlerinin kurduğu beton bariyerlerin ilkini aştı. Protestocuların Yeşil Bölge'deki ikinci bariyerleri geçmeye çalışması üzerine güvenlik güçleri tazyikli su ile müdahale etti. Çıkan olaylarda yaralananların olduğu bildirildi.

SADR DESTEKÇİLERİ İKİ KEZ MECLİSİ BASTI

Sadr yanlıları, Sadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki'nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu'nun Muhammed Şiya el-Sudani'yi başbakan adayı göstermesine itiraz etmiş, yüzlerce Sadr Grubu destekçisi ilk olarak 27 Temmuz'da Yeşil Bölge’ye girerek meclis binasını basmıştı. Ardından Sadr destekçileri yeniden toplanmış ve 30 Temmuz'da meclis binasını basarak işgal etmişti.

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