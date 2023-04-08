  • BIST 4.924,64
  • Altın 1241.501
  • Dolar 19.2335
  • Euro 20.9748
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

Kral Charles oğlu Prens Harry'ye rest çekti: Ben banka değilim!

» »
Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin Kral Charles'ın mayısta düzenlenecek olan taç törenine katılıp katılmayacağı hala soru işareti taşırken Kral ile oğlu arasında yıllar önce geçen bazı konuşmalar ortaya çıktı.
Kral Charles oğlu Prens Harry'ye rest çekti: Ben banka değilim!

ABD'ye taşınarak kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle çifti, yeni bir iddia ile gündeme geldi.

Yazar Robert Jobson'ın Our King: Charles III - The Man And The Monarch Revealed adlı kitabında Prens Harry ile Kral Charles'ın arasında geçen konuşmalar ortaya çıktı.

MARKLE'I DESTEKLEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

 

Daily Mail'in haberine göre, Prens Harry, Meghan Markle ile evlenmeye karar verdiği sırada Kral Charles ile önemli bir konuşma yaptı.

İddialara göre, Kral Charles gelecekte Meghan Markle'ı maddi anlamda desteklemeyeceğini söyledi. Eşi Konsort Kraliçe Camilla, Prens William ve Prenses Kate'in aksine, Kral Charles kraliyet üyelerine ödenen maaştan Markle'ı muaf tutacağını ifade etti.

GİDERLERİ ARTTI

Yazar, kitabında Kral Charles'ın Prens Wiliam'ın büyüyen ailesinin ve eşi Camilla'nın giderleri nedeniyle Markle'ı maddi olarak destekleyemeceğini söyledi.

"PRENS HARRY ÇOK KIZDI"

 

Yazar, Kral'ın bu sözlerinin "Prens Harry'yi çok sinirlendirdiğini" ve baba-oğlun arasının açıldığını ifade etti.

İddialara göre, babasına kızan ve ona sert ifadeler kullanan Prens Harry'nin telefonlarını Kral Charles uzun bir süre açmadı. 

"BEN BANKA DEĞİLİM"

Kral'a neden böyle bir karar verdiği sorulduğunda ise "Ben banka değilim" dediği belirtildi.

Öte yandan, Markle ile evlenmek istediğini söyleyen Prens Harry'ye, ağabeyi Prens William'ın "Emin misin?" diye sorduğu belirtildi.

Öte yandan, kraliyet ailesi ile aralarında soğuk rüzgarlar esen Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Kral Charles'ın 6 Mayıs'ta yapılacak olan taç giyme törenine davet alıp almayacağı uzun zamandır merak ediliyordu. İddialara göre Markle ve Prens, taç giyme törenine katılmak için üç şartın yerine getirilmesini istedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de yeni bir kene virüsü tespit edildi05 Nisan 2023 Çarşamba 09:23
  • Guardian özür diledi31 Mart 2023 Cuma 11:33
  • İngiltere: Rusya, orduyu büyütmek istiyor30 Mart 2023 Perşembe 19:23
  • Prens Harry, telefon dinleme olayının kendisinden gizlendiğini söyledi30 Mart 2023 Perşembe 14:56
  • İngiltere, iklim değişikliğinin yoğunlaşan etkilerine karşı "çarpıcı şekilde" hazırlıksız29 Mart 2023 Çarşamba 13:38
  • İngiliz The Guardian gazetesinden "kölelik" özrü29 Mart 2023 Çarşamba 10:04
  • Hamza Yusuf İskoç Ulusal Partisi lideri seçildi, yarın İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı olmaya hazırlanıyor27 Mart 2023 Pazartesi 23:01
  • İngiltere’de toplum düzenini bozanlar 48 saatte hakim karşısına çıkacak27 Mart 2023 Pazartesi 17:25
  • Prens Harry’nin İngiliz gazeteye açtığı davada kritik gün27 Mart 2023 Pazartesi 15:52
  • İngiltere’de 2,1 milyon kişi gıda bankalarından beslenmek zorunda kaldı23 Mart 2023 Perşembe 20:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti