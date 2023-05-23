  • BIST 4.467,54
  • Altın 1249.934
  • Dolar 19.8455
  • Euro 21.4122
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Kremlin Sözcüsü Peskov: Erdoğan ve Putin sözünün eridir

»
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in ciddi siyasetçiler olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov: Erdoğan ve Putin sözünün eridir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ciddi siyasetçiler olduğunu belirterek “Sözünün de eridirler. En önemlisi, karşılıklı yarar sağlayan ikili ilişkilerle ilgili somut meselelerle ilgilenirler.” dedi. 

Peskov, başkent Moskova’da Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu. 

Erdoğan ve Putin’in popülizmle uğraşmadıklarını vurgulayan Peskov, “Putin ve Erdoğan, büyük siyasi deneyime sahip çok ciddi siyasi figürlerdir. Sözünün de eridirler.” dedi. 

Peskov, her iki liderin de halklarının yararı için çalıştıklarını belirterek “En önemlisi, karşılıklı yarar sağlayan ikili ilişkilerle ilgili belirli, somut meselelerle ilgilenirler. Bu iki ülke halkı için önemlidir.” diye konuştu. 

Tahıl anlaşmasına ilişkin Avrupa Birliği’nin tutumuna tepki gösteren Peskov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bazı yapıcı olmayan Batılı ülkelerle karşı karşıya kaldığını söyledi. 

Peskov, söz konusu yapıcı olmayan tutumun, tahıl anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasını da zorlaştırdığını vurgulayarak “Yine de temaslar sürüyor ve sürecek. Anlaşma 2 aylığına uzatıldı ancak bu oldukça kısa bir süre ve hızla sona erebilir." ifadelerini kullandı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Miting alanlarında izlettiği görüntülerin montaj olduğunu kabul eden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Montajcı sahtekar23 Mayıs 2023 Salı 08:09
  • Özdağ: Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir.22 Mayıs 2023 Pazartesi 18:02
  • Ankara harekete geçmişti: Esad-Erdoğan görüşmesi için çarpıcı açıklama22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:29
  • Babacan’dan video: ‘Erdoğan kazanırsa’nın tablosu22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:16
  • Ümit Özdağ'la görüşen AKP'li Kurtulmuş'tan sığınmacı açıklaması22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:14
  • ATA İttifakı dağıldı: Oğan ve Özdağ, ayrı görüşme trafiği yürütüp, ayrı ayrı tavır açıklayacak22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:03
  • ABD medyasından Sinan Oğan yorumu22 Mayıs 2023 Pazartesi 14:36
  • Tarih belli oldu: İYİ Parti’de kurultay kararı22 Mayıs 2023 Pazartesi 14:23
  • TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:48
  • 2. tur seçimine Almanya'dan rekor katılım22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti