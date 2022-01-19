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Kremlin’den Erdoğan’ın Davetine Yanıt: Memnuniyetle Karşılarız

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya lideri Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy'e yaptığı davete Kremlin’den yanıt geldi.
Kremlin’den Erdoğan’ın Davetine Yanıt: Memnuniyetle Karşılarız

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'i görüşmeleri için ülkesine davet etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Peskov Türkiye'nin davetiyle ilgili soruya “Tabii ki Ukrayna'daki durumun sona ermesine yardımcı olabilecek her ülkenin girişimlerini memnuniyetle karşılarız” yanıtını verdi.

Peskov, “Rusya ile Ukrayna arasındaki temel uyuşmazlık, Minsk anlaşmalarının uygulanmasının Kiev tarafından durdurulmasıdır. Türk partnerlerimiz Ukraynalılara etki edip onları, önceden yapılmış anlaşmalarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik edebilirlerse bunu sadece memnuniyetle karşılarız” dedi.

‘İŞGAL İDDİASI TEMELSİZ’

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddiasını “boş ve temelsiz” olarak niteleyen Peskov, bu iddianın tansiyonu yükseltme amacı taşıdığını savundu. Rus yetkili, Ukrayna krizini askeri yolla çözme girişimlerinin çok ciddi sonuçları olacağını ifade etti.

Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk daveti Rusya'nın resmi haber ajansı RİA tarafından “flaş haber” olarak duyuruldu.

Rus haber ajansı TASS da, Erdoğan'ın geçen yıl da Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk teklifinde bulunduğuna dikkat çekti.

DAVETİ KALIN AÇIKLAMIŞTI

TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların çözümü için Rusya Devlet Başkan Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile konuştuğunu açıklamıştı.

Kalın, “Hatta isterlerse her ikisini de Türkiye’ye gelmeye, aralarındaki sorunları ve farklılıkları çözmek için bir toplantı yapmaya davet etti. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için oynayabileceği her türlü rolü oynamaya hazır” demişti.

Erdoğan’ın bir kaç hafta içinde Ukrayna’yı ziyaret edeceğini ve Zelenskiy ile görüşeceğini duyuran Kalın, “Ruslarla yakın temas halinde olacağız” diye konuşmuştu.

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