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Kripto para için bir yasak kararı daha

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Kripto para piyasası için olumsuz haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak İran'da sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle kripto para madenciliği 4 ay boyunca yasaklandı.
Kripto para için bir yasak kararı daha

Kripto para piyasası için olumsuz haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak İran'da sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle kripto para madenciliği 4 ay boyunca yasaklandı.

Kripto para madenciliğine ilişkin önlem alan ülkelerden biri de İran oldu. Çin'in madenciliğe olan tavrının ardından İran da bu kervana katıldı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kentlerdeki enerji kesintilerinin önüne geçişmesi için kripto para madenciliği faaliyetlerini 4 ay boyunca yasakladıklarını duyurdu.

Ruhani, bakanlar kurulu sonrasında yaptığı açıklamada "Kripto para madenciliğini 22 Eylül'e kadar yasaklıyoruz. İran'daki kripto para madenciliğini yaklaşık yüzde 85'i lisanssız" dedi.

HALK ELEŞTİRİYOR

İran'da gelecek ay gerçekleştirilecek seçimler öncesinde halk, yaşanan elektrik kesintilerine tepki göstermeye başladı. Hükümet de kesintilere sebep olarak kuraklık, yaz aylarında artan talep ve kripto para madenciliğini öne sürmeye başladı.

ENERJİ BAKANI ÖZÜR DİLEDİ

Sürekli yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle bakanlar kurulu sonrası İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan halktan özür diledi.

RUHANİ: 2 BİN MEGAWATT ELEKTRİK KULLANILIYOR

Kripto para üretimi için normalde 300 megavata kadar elektrik tüketimine izin verildiğine işaret eden Ruhani, "İzin verilen elektrik, düşük bir orandır ancak mevcut üretim bunun çok üstündedir. Kripto para üretiminde kullanılan elektrik 2 bin megavata kadar çıkıyor. Herkes bir köşede bitcoin ve diğer kripto paraları üretiyor." diye konuştu.

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