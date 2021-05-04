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Kripto para ile maaş ödeyen patron, fiyatlar yükselince geri istedi

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Kripto para ile maaş ödeyen patron, fiyatlar yükselince geri istedi
Kripto para ile maaş ödeyen patron, fiyatlar yükselince geri istedi

Kripto paraların son aylardaki büyük yükselişi iş kollarında da ciddi değişikliklere sebep oluyor. Kripto para ile ödeme alan sporcular gündemdeyken bazı teknoloji şirketlerinin çalışanları da maaşlarını kripto para ile almayı tercih ediyor. Bununla birlikte, son dönemdeki fiyat artışları, çalışanlarına kripto para ile maaş alma seçeneği sunan ABD’li bir şirkette ilginç bir hikayeye yol açtı: Patron, maaş olarak ödediği kripto paraları geri istedi!

İş verenler ve çalışanların yaşadıkları sorunları yazdığı ve bunların haber yapıldığı MarketWatch sitesinde bir startup firması çalışanının yazdığı mektup haberleştirildi. CEO’su tarafından kripto para sözleşmesinin iptal edilmek istendiğini belirten çalışan, ne yapacağını bilemediğini söyledi.

Çalışan yazdığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

“Geçen sene Mart ayında bir startup şirketinde sözleşmeli olarak işe başladım. Şirket CEO’su bana kripto paralar ile ödeme alabileceğimi söyledi. Ancak sözleşmeye ‘Şirket dolar ödemesine dönebilir’ maddesi koydurdu. Ben ise bu maddeyi çıkarttırdım. ‘Kripto para alacaksam bunun riskine değmeli’ diye düşündüm.

“Kazandığım para yüzde 700 değer kazandı”

Ağustos ayında ödememi kripto para olarak aldım ve o dönemden sonra fiyatlar adeta uçtu ve benim kazandığım kripto paraların değeri yaklaşık yüzde 700 arttı.

“Çalışman yeterli değil kripto paraları geri gönder”

Bugün ise şirket CEO’su bana mail atarak, yeterli düzeyde çalışmadığım için, kazandığım kripto paraları geri göndermemi ve bana çalıştığım saatler için dolar ile fatura kesebileceğini belirtti. Ancak ben şu anda bu kripto paraları gönderip dolar alırsam, 7 kat daha az param olacak. Sizce kripto paralarımı geri göndermeli miyim?

MarketWatch’ın kişisel finans editörü Quentin Fottrell ise bu kişiye yazdığı cevapta, kripto paralarını geri göndermemesini söyledi ve şöyle dedi:

“Kesinlikle kriptolarınızı geri vermemelisiniz. Ona, ‘Hayır. Teşekkürler, kesinlikle hayır. 2121 yılında tekrar konuşalım’ diye cevap verebilirsiniz. Bu CEO, fiyatlar yüzde 700 düşseydi, yine maaşlarınızın kriptoyla ödenmesini sorun edecek miydi? O zaman sizin işleri ne seviyede yapıp yapmadığınız konusunda aylar sonra sorun çıkaracak mıydı? Ona sözleşmenin maddelerine uymasını söyleyin. Yapması gereken bu. En kötü size dava açacaktır ve olay mahkemede sonuçlanır.”

Avukat Mattiaci Law da konuyla ilgili olarak sözleşmeli çalışanların işlerinin çok daha garanti olduğunu ve çalışanın minimum maaş hakkının verilmek zorunda olduğunu ve sözleşmedeki herhangi bir ek maddeden dolayı da kimsenin işten çıkarılamayacağını belirtti.

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