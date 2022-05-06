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Kripto paralarda Fed iyimserliği kısa sürdü

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın mesajları sonrası yükselişe geçen kripto paralardaki iyimserlik kısa sürdü.
Kripto paralarda Fed iyimserliği kısa sürdü
Fotoğraf: Reuters

Fed’in önceki akşam beklendiği gibi faiz artırımının gitmesinin ardından başkan Jerome Powell, 75 baz puan artırımını tartışmadıklarını belirtmişti.

Bu açıklama kripto para piyasasında yüzde 5’lik yükselişe yol açmıştı. Ancak ‘bahar’ yine kısa sürdü.

Ancak resesyon endişelerini artınca, Powell’ın açıklamalarının etkisi de kısa sürdü.

Bu sebeple dün ABD borsalarında önemli kayıplar yaşandı. S&P 500 endeksi yüzde 3,6, Dow Jones yüzde 3,1, son dönemde kripto paraların paralel hareket ettiği Nasdaq endeksiyse yüzde 4,99 düştü.

Riskli görülen varlıklardan kaçış yaşanırken bu havadan kripto paralar da olumsuz etkilendi. Dün akşam Bitcoin 36 bin doların altını gördü.

Bu sabah itibarıyla 36 bin 460 dolara gelse de günlük kaybı yüzde 8,3’ü buldu.

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