  • BIST 1.399,510
  • Altın 490,70
  • Dolar 8,6130
  • Euro 10,0900
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Kritik faiz kararı öncesi dolarda tansiyon yüksek

» »
Dolar/TL, güçlü ABD verileriyle bir süredir işlem gördüğü 8.4-8.5 bandından tekrar belirgin yükselişe geçerek 8.65’ün de üzerine çıkarken piyasalar bu hafta başta ABD ve Türkiye olmak üzere kritik merkez bankaları faiz kararlarını izleyecek.
Kritik faiz kararı öncesi dolarda tansiyon yüksek

Dolar/TL, güçlü ABD verileriyle bir süredir işlem gördüğü 8.4-8.5 bandından tekrar belirgin yükselişe geçerek 8.65’ün de üzerine çıkarken piyasalar bu hafta başta ABD ve Türkiye olmak üzere kritik merkez bankaları faiz kararlarını izleyecek.

Bu hafta ondan fazla merkez bankasının para politikası toplantısı yapacak. Türkiye için en önemli olanlar ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararı olacak.

Piyasalarda endişe konusu olarak izlenen bir diğer gelişme ise Çinli dev gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Group’un Perşembe günü tahvil kupon ödemesini yapıp yapamayacağı.

Ağır borç yükü altındaki Çinli şirketin geleceği risk iştahı açısından yakından takip ediliyor.

FED ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLAYACAK

Fed’in Salı ve Çarşamba yapacağı para politikası toplantısında varlık alımlarını azaltmaya başlamak için zemin hazırlaması, azaltma kararını ise Kasım veya Aralık ayında alması bekleniyor.

ABD Hazinesi’nin 10 yıl vadeli tahvillerinin getirisi , Fed toplantısı öncesinde iki aylık zirvesine çıktı, verim eğrisi düzleşti.

Dolar/TL ise TCMB’nin erken faiz indirimi izlenimi yaratan mesajları ardından iki haftada 8.3 seviyesinden 8.65’in üzerine çıktı.

Dolar/TL bu sabah 8,72’i gördü. Euro/TL’de ise 10.21 seviyesine ulaşıldı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri Cuma kapanışta 385/389 baz puan seviyesinden kapandı.

TCMB’NİN KRİTİK KARARI PERŞEMBE GÜNÜ

Piyasalarda bu hafta önce Fed, sonra TCMB’nin faiz kararı yön belirleyici olarak izlenecek.

Kavcıoğlu ay başında yatırımcı toplantısında enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhüdüne atıf yapmamış ve yatırımcılarda faiz artışı yapılmayacağı, indirimlerinin de yaklaştığı izlenimini uyandırmıştı.

Kavcıoğlu, halka kapalı olan yatırımcı toplantısı sonrası halka açık bir konuşmasında TCMB’nin bundan sonra politika faizinden yüksek olan enflasyon oranı yerine politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyonu izlemeye ağırlık vereceğini ifade etmişti.

FAİZ İNDİRİMİ TAHMİNLERE GİRDİ

TCMB’nin 23 Eylül’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yapması ihtimaller arasına girerken yatırımcılar PPK kararını artık daha yakından izliyorlar. Yatırımcılar TCMB’nin bu haftaki kararını bir politika hatası olabileceğinden endişe ediyor.

Bankanın bu ay geçmiş PPK metinlerinde yer alan ifadeleri belirgin değiştirmesine kesin gözüyle bakılırken yüzde 20’ye yaklaşan enflasyona rağmen faiz indirim yapıp yapmayacağı ise hâlâ net kestirilemiyor.

Kavcıoğlu’nun açıklamalarından önce Reuters anketinde oluşan beklentiler Kasım veya Aralık aylarında faiz indirimi için ancak sınırlı bir alan oluşacağı yönündeydi.

Açıklamalar sonrası bu beklenti sınırlı değişti. Reuters anketinde önümüzdeki hafta için genel beklenti faizlerin yüzde 19’da sabit tutulacağı yönünde. Ancak ankete ilk kez tek kurum da olsa faiz indirimi beklentisi girdi.

ESKİ BAŞKAN AĞBAL’DAN TWEET

TCMB eski başkanı Naci Ağbal ise bankanın bu haftaki kritik faiz kararı öncesi öngörülebilir para politikasının önemine ilişkin eski bir yazısını paylaştı.

Ağbal, görevden alınmasından sonra para politikası içeriği bulunan ilk paylaşımını hafta sonunda Twitter üzerinden yaptı ve 5 Mart tarihli “kalıcı fiyat istikrarı için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi” başlıklı yazısına atıfta bulundu.

MERKEZ TAAHHÜDÜNÜ KALDIRMIŞTI

Bankacılar TCMB’yi enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhüdünü kaldırma zamanlaması nedeniyle eleştiriyorlar. Banka enflasyonun politika faizini aşmasından sadece iki gün önce bu taahhüdünü kaldırdı.

Bugün iç piyasada TCMB’nin piyasa katılımcıları anketi takip ediliyor. Bankacılar ankette enflasyon beklentilerindeki değişimle ilk faiz indiriminin zamanlamasını anlamaya çalışacaklar.

Bugün piyasalarda Hazine’nin 2 ve 4 yıl vadeli ihaleleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti temasları da takip edilen unsurlar arasında. (REUTERS)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolar 8,30 altındaki seyrini koruyor02 Eylül 2021 Perşembe 11:00
  • Bitcoin yeniden 50 bin doları aştı23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:50
  • Kripto para hırsızı, Poly Network'ten çaldığı 600 milyon doların neredeyse tamamını iade etti13 Ağustos 2021 Cuma 12:06
  • Hacker insafa geldi, çaldığı kriptoların bir kısmını iade etti12 Ağustos 2021 Perşembe 10:49
  • Shell 110 milyon dolar tazminat ödeyecek12 Ağustos 2021 Perşembe 10:47
  • Bitcoin son 2,5 ayın zirvesinde10 Ağustos 2021 Salı 12:24
  • Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?10 Ağustos 2021 Salı 12:21
  • İşte dolardaki yükselişte etkili olan iki faktör09 Ağustos 2021 Pazartesi 12:47
  • TL’de ‘faiz’ endişesiyle değer kaybı sürüyor09 Ağustos 2021 Pazartesi 10:13
  • Dolar güne hızlı başladı05 Ağustos 2021 Perşembe 10:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti