Kritik veriler öncesinde dolar ve euro yükselişte

Küresel piyasalar, Asya'daki iyimserlik ve ABD'deki temkinli yükselişlerle haftaya başladı. Yurt içinde ise bugün iki kritik veri olan işsizlik ve cari denge rakamları açıklanacak. Veriler öncesinde dolar ve euro da yukarı yönlü hareketler yaşanıyor.

Türkiye ekonomisi için kritik verilerin açıklanacağı haftanın ilk gününde piyasaların gözü, temmuz ayı işsizlik oranları ve ağustos ayı cari denge verilerinde olacak. geçtiğimiz haftayı rekorlarla kapatan dolar/TL, önemli veriler öncesinde yeni haftanın ilk gününe hafif yükselişlerle başladı. 7,85'ten haftayı kapatan dolar/TL, 7,88'in üzerinde değerlenirken; euro/TL de benzer hareketle 9,31'den el değiştiriyor. Geçen haftanın kapanışında dolar/TL 7,8565; euro/TL 9,2940 düzeyindeydi. Bugünkü iki kritik veri de saat 10.00'da açıklanacak.

ASYA İYİMSER BAŞLADI; ABD VADELİLERİNDE TEMKİNLİ YÜKSELİŞ

Asya borsaları, dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'in istikrarlı şekilde iyileşeceği beklentisiyle Çin borsaları öncülüğünde yükseldi. ABD vadelilerinde de yüzde 0,3'ler civarı artılar yaşanıyor.



Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Çin lokomotif endeksindeki yüzde 2 ve Hong Kong Hang Seng endeksindeki yüzde 1,5 artıştan destek bularak yüzde 1 yükseldi ve iki buçuk yılın en yüksek seviyesine çıktı. Japonya'nın Nikkei endeksi yatırımcıların şirket bilançolarına dair endişe duymasıyla yüzde 0,3 geriledi.

KÜRESEL PİYASALAR NELERİ FİYATLIYOR?

Asya'daki gelişmelere karşın yatırımcılar ABD canlandırma paketinin akıbeti hakkındaki endişeler nedeniyle tedbirli olmayı sürdürüyor. ABD'de koronavirüs yardım paketi görüşmelerine de karışıklık hakim. Trump yönetimi, dün Kongre'nin daha az kapsamlı bir koronavirüs yardım paketini geçirmesini istedi. Daha kapsamlı bir pakete dair görüşmeler yeniden açmaza girdi. Çin Merkez Bankası, yuanı değer kaybına karşı koruyan bir mekanizmasında değişiklik yaptı. Buna göre bankaların merkez bankasında tutmak zorunda oldukları döviz vadeli işlem sözleşmesi karşılıkları yüzde 20'den sıfıra indirildi.