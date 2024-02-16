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Kronos-2 yatağındaki sondaj çalışmaları tamamlandı

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ENI-Total konsorsiyumu ile Rum Enerji Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “MEB” içerisindeki 6’ıncı parselde yer alan “Kronos-2” hedefindeki sondaj sonuçları hakkında ayrı ayrı açıklama yaptığı belirtildi.
Kronos-2 yatağındaki sondaj çalışmaları tamamlandı

ENI-Total konsorsiyumu ile Rum Enerji Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “MEB” içerisindeki 6’ıncı parselde yer alan “Kronos-2” hedefindeki sondaj sonuçları hakkında ayrı ayrı açıklama yaptığı belirtildi.

“Sigmalive” haber sitesine göre, ENI-Total konsorsiyumu yaptığı açıklamada miktar belirtmeksizin, yatağın mükemmel kalitede olduğunu ayrıca hızlı geliştirilmesine yönelik en iyi çözümün seçilmesi için incelemelerin yapıldığını belirtti.

ENI-Total, Kronos-2 yatağındaki sondaj çalışmalarının başarıyla tamamlandığını da ifade etti.

Rum Enerji Bakanlığı da benzer bir açıklama yaparak Kronos-2 yatağındaki sondaj çalışmalarının başarıyla tamamlandığını belirtti.

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