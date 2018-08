KTEZO, esnaf kredisi hakkında uyardı: "Ortada bir dolandırıcılık var"

Açıklama şöyle:

Bu ülkede yalanın bini bir para…Kendini KKTC Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği olarak lanse eden bir birlik yeniden sahneye çıktı. Herhangi bir şekilde yasallıkla yakında uzaktan ilişkisi olmadığı halde üyelik yapıyor, para alıyor, para dağıtıyor. En son marifeti ise yalandan yüzde 4 ile kredi dağıttıklarını iddia etmek.

Krizin derinleştiği şartları fırsata dönüştürmek için yalan üzerine yalan duyuru yapmaktan kaçınmıyorlar. Umut tacirliği yaparak dara düşen insanlara düşük faizli kredi vaadinde bulunarak sahte oluşumlarına para topluyorlar. Üstüne üstlük KOBİGEM ile işbirliği içinde, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile yaptıkları protokoller çerçevesinde faaliyetlerini yürüttükleri iddiasında bulunuyorlar.

Bütün bunlardan dolayı Esnaf ve Zanaatkarımıza çağrımızı bir kez daha yinelemek istiyoruz. Ortada artık bir dolandırıcılık söz konusudur. Ortada ne Merkez Birliği diye bir oluşum vardır, ne de yüzde 4 -5 ile kredi dağıtan bir kooperatif söz konusudur. Buradaki tek amaç yukarıda da söylediğimiz gibi, şu anki ekonomik durumdan faydalanarak vurgun yapmaktır.

Dolayısı ile adı geçen kurumlarımızın da bu yasa dışı oluşumların yaptıkları sahte tacirliğe müdahale etme sorumlulukları olduğunu hatırlatır, Esnaf Zanaatkarımızın da mağdur olmaması için bu açıklamayı yapmayı kendimize görev biliriz.

Bu arada Oda üyelerimiz için bankalar üzerinden 100 bin TL’ye kadar Esnaf kredileri yeniden başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin finansman desteği ile sağlanan bu kredi yüzde 12 faizle verilecektir

Kredi talep eden Esnafımız KOBİGEM ile sözleşmesi olan aşağıdaki bankalarla iletişime geçebilir.

K.T. Kooperatif Merkez Bankası, Kıbrıs İktisat Bankası LTD, Creditwest Bank LTD, Capital Bank LTD, TC Ziraat Bankası AŞ, Limasol Türk Kooperatif Bankası LTD, Novabank LTD, Akfinans Bank LTD, Doğancı Kooperatifi, Asbank LTD, Albank LTD, Yeni Lefke Kooperatifi, Near East Bank LTD, Türk Bankası LTD ve Minareliköy Kooperatifi.

Ayrıntılı bilgi için KT Esnaf ve Zanaatkarlar Odası her zaman aranabilir.