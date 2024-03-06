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KTÖS ve KTOEÖS, Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacak

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KTÖS ve KTOEÖS Öğretmenler Yasası’na ve bağlı tüzüklerine aykırı idari işlemleri yapıldığı gerekçesiyle 7 Mart Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacak.
KTÖS ve KTOEÖS, Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Öğretmenler Yasası’na ve bağlı tüzüklerine aykırı idari işlemleri yaptığı gerekçesiyle 7 Mart Perşembe günü saat 14.30’da Milli Eğitim Bakanlığının önünde eylem ve basın açıklaması yapacak.

İki sendikanın yaptığı ortak açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenler Yasası’na ve bağlı tüzüklerine aykırı idari işlemler yapmakla ve “biz yaparız, siz isterseniz mahkemeye gidin” yaklaşımında olmakla suçlandı.

Bakanlığın “zorla” oy çokluğuyla geçirdiği Öğretmenler Yasası’nı öğretmenlere karşı kullanılan bir silah haline getirdiğinin savunulduğu açıklamada, Yasa’ya göre öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimlerin bir tüzük hazırlandıktan sonra yapılması gerektiği belirtilirken, Bakanlığın Yasa’nın emrettiği şekilde bir tüzük yapmadığı ve tüzük olmadan 2023’ün Eylül ayında hizmet içi eğitimleri başlattığı ifade edildi.

“KAMU ÇALIŞANLARINA MAAŞ KESİNTİSİ YAPILABİLECEK DURUMLAR YASALARIMIZDA AÇIKTIR”

Öğretmenlerin gereken alanlarda ve günlerde eğitimlere katıldığının kaydedildiği açıklamada, “‘Hizmet içi kurslara katılmadı’ gerekçesiyle kesinti yapılanlar arasında hamilelik izninde olan, seferberlikte olan, okulda görevli olan, Bakanlığın düzenlediği çalıştayda olan, yurt dışı izninde olan, hastalık raporu bulunan ve hatta kurslara katılan öğretmenlere bile bu kesintinin yapılmış olması ve 7 aya aşkın bir süredir geri ödeme yapılmaması niyetin iyi olmadığının göstergesidir. Hizmet içi eğitimler eylül ayı başında gerçekleşmesine rağmen Eğitim Bakanlığı ekim ayında ilköğretimde ve orta eğitimde çalışan 550  öğretmenimizden ‘hizmet içi kurslara katılmadı’ gerekçesiyle maaşlarından kesinti yapmıştır. Hizmet içi eğitimlere katılmamak, kamu çalışanlarının bağlı olduğu hiçbir yasada maaş kesintisi gerektirecek bir suç olarak tanımlanmamıştır. Kamu çalışanlarına maaş kesintisi yapılabilecek durumlar yasalarımızda açıktır” ifadeleri kullanıldı.

Eğitim Bakanlığı'nın hizmet içi eğitimleri bir ‘ceza’ unsuru olarak kullanmakla da suçlandığı açıklamada, Bakanlığın ceza kesme ve/veya maaş kesme yetkisinin herhangi bir yasa veya tüzüğe dayanmadığı vurgulandı.

İki sendikanın Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı “tüm gayrı yasal uygulamaları” mahkemeye taşıdığının ve yeni davaların da hazırlığı içinde olduğunun belirtildiği açıklamada, “Eğitim Bakanlığının, bu anti-demokratik ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan yaklaşımından geri dönmesi için 7 Mart 2024 Perşembe günü saat 14.30’da Eğitim Bakanlığı önünde olacağımızı kamuoyu ile paylaşırız" denildi.

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