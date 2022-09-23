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KTÖS ve KTOEÖS'den Ortak Basın Açıklaması

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası olarak okullarımızda taşeron şirketler aracılığı ile devam eden temizlik hizmetlerinin yarattığı sömürü düzeninden rahatsız olduğumuzu vurgulamak isteriz.
KTÖS ve KTOEÖS'den Ortak Basın Açıklaması

Yıllardan beri okullarda temizlik hizmetleri bazı şirketlere kaynak aktarılarak hizmet alımı yöntemiyle yapılmakta, hademeler kadrosuz, güvencesiz, düşük maaşla ve toplu iş sözleşmesine aykırı bir şekilde çalıştırılmaktadırlar.

 

Okullardaki hademelerin yüzde 30’u hizmet alımı ve güvencesiz çalışma koşullarına sahiptir. Yaratılan bu emek sömürüsü okulları ve eğitimi olumsuz etkilemekte, özellikle yaz aylarında okullarda temizlik faaliyetlerinin durmasına neden olmaktadır.

 

Kamu-İş’in Toplu İş Sözleşmesi’nin uygulanması talebi ile Gönyeli İlkokulu, Değirmenlik Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nde başlattığı haklı eylemi Eğitim Bakanlığı ve hükümet tarafının görmezden gelmesi kabul edilebilir değildir.

 

Ortaya konulan eylem bize gösteriyor ki, sorunumuz hademe sorunu değil, temizlik hizmetlerinin taşeronlaşması sorunudur. Bakanın şirket sahipleri ile birlikte sosyal medyada olan fotoğrafları bizlere taşeron/sömürü sisteminin bizzat bakan tarafından desteklendiğini göstermektedir.

 

Temizlik malzemeleri okuldan, çalışanların maaşları/yatırımları devletin ihalesinden olduğu bu sömürü düzeninde, taşeron şirketler ne kazanıyor? Bu soruya Sn. Çavuşoğlu cevap verebilir mi?

 

Kısa vadede çalışanların haklı eylemini göz ardı etmeyip, bir ayağı mahkemeye taşınan TİS hakkını Eğitim Bakanlığı’nın tanıması soruna geçici çözüm bulacaktır. Kadrolu eğitim hizmetlilerinin Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığı ile okullara atanması ve görev yerinde olmayanların okullardaki görevlerine dönmesi ile taşeron sorununa nihai çözüm olacağı açıktır. Bilinsin ki, toplu iş sözleşmesi bir haktır ve devlet gözetiminde okullardaki emek sömürüsü Eğitim Bakanlığı’nın ayıbıdır.

 

Eğitimin sürdürülebilir olma koşullarından biri de temizlik ve hijyen hizmetinin kesintisiz sürdürülmesidir. Bu üç okulumuzda temizlik hizmeti sekteye uğramıştır. Öğretmenlerin ve öğrencilerin sağlık ve güvenlik koşullarından endişe duymaktayız. 6 yaşından 18 yaşına kadar farklı ihtiyaçları olan öğrenciler ve öğretmenlerimiz tehlike altındadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Temel Sağlık Dairesi, İlgili Belediyeler (Lefkoşa Türk Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Gönyeli Belediyesi), Gıda Mühendisleri Odası,  Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve Sağlık Bakanlığı’nı Pazartesi günü sendikalarımızla birlikte okulları denetlemeye  gerekli önlemleri almaya davet ederiz.

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