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KTSYD ile Acapulco arasında protokol imzalandı

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KTSYD ile Acapulco arasında protokol imzalandı
KTSYD ile Acapulco arasında protokol imzalandı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ile  Acapulco Resort Convention SPA Otel arasında destek protokolu imzalandı. 

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy ve Acapulco Resort Convention SPA Otel Yönetim Kurulu Başkanı İçim Çağıner Kavuklu destek protokolüne dün imza attılar.

İmzalanan protokole göre KTSYD üyeleri ve çocukları tesise girişte ücret ödemeyecek eşlere %50 indirim uygulanacak. Konaklamalarda  özel indirimlerden faydalanacak.

Protokolde ayrıca Akgünler Denizcilikten alınacak gemi biletlerinde de özel indirim uygulanacak.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy ve Acapulco Resort Convention SPA Otel Yönetim Kurulu Başkanı İçim Çağıner Kavuklu imzalanan destek protokolü sonrasında iki kuruma hayırlı olmasını dilediler. İmza anında KTSYD yönetim kurulu üyesi Ahmet Özsoy  ve Acapulco Genel Müdürü Özer Özbilen de yer aldı.

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