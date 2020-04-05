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Küba'da salgın yüzünden işini yapamayan tüm sanatçılara maaş desteği

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Küba Kültür Bakanlığı kamuda ya da özelde çalışan ve sosyal izolasyon kuralları nedeniyle işini yapamayan tüm sanatçılara maaş desteği verileceğini açıkladı.
Küba'da salgın yüzünden işini yapamayan tüm sanatçılara maaş desteği

Küba Kültür Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sosyal izolasyon nedeniyle işini yapamayan tüm sanatçılara maaş desteği verileceğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında Kovid-19'a karşı mücadele için alınan tedbirler kapsamında, Küba Müzik Enstitüsü ve Sahne Sanatları Ulusal Konseyi'nin mevcut sosyal izolasyon kuralları altında işlerini yapamayan hem devlet destekli sanat birimlerinde hem de özelde çalışan tüm sanatçılara maaş desteği vereceği belirtildi.

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