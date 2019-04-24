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Küçükçekmece’de tecavüze uğrayan beş yaşındaki çocuk yoğun bakımda

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İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde dün gece cinsel istismara uğrayan ve halen yoğun bakımda bulunan beş yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.
Küçükçekmece’de tecavüze uğrayan beş yaşındaki çocuk yoğun bakımda

İddiaya göre henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi,  evinin önünde oyun oynayan kız çocuğunu karşıda bulunan apartman boşluğuna götürerek cinsel istismarda bulundu. Ailesi, çocuğu kanlar içinde kapının önünde bularak hemen hastaneye götürdü. Ameliyata alınan ve yoğun bakımdaki tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.

Kanarya Mahallesi sakinleri gece sokağa döküldü, karakol önünde toplanıp saldırganın bulunmasını istedi.

Soruşturma sürerken Emniyet Genel Müdürlüğü’nden ise şu açıklama geldi: “Küçükçekmece’de beş yaşındaki kız evladımız hastanede gözetim altındadır. Süreç, Emniyet Teşkilatımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Resmi olmayan açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz.”

Bir mahalle sakini bildiklerini şöyle aktardı: “Dün öğle sıralarında oldu. İnşaatta çalışanların öğle yemeğine gittiği sırada olmuş. Kızı alıp götürmüş hatta yanında beş yaşında başka bir çocuk da varmış, ona para vermiş. Çocuk da koşmuş komşulara söylemiş ‘orada pislik yapıyorlar’ diye. Onlar artık bu şekil kaçmışlar. Biz bir kişi biliyoruz ama çocuk annesine iki kişi demiş. Çocuk kendisi kalkmış annesine gitmiş. Şu anda durumu kritik, babası felç oldu diye duydum. Annesi de yeni doğum yapmış durumu iyi değil. Bildiklerimiz bu kadar” dedi.

Çocuklardan birinin dayısı olduğunu söyleyen Barış Sezgin ise şunları söyledi: “Üç çocuklardı, kız beş yaşında, erkek çocukların biri beş, biri altı yaşında. Üç çocuk burada oyun oynuyor. Şahıs geliyor ‘Size para vereceğim’ diyerek çocukları arka tarafa götürüyor. Zaten çocuklar korkudan kaçıyor. Kız çocuğunu da bildiğim kadarıyla görünmeyecek bir şekilde duvarın arkasına götürüyor. Çocuklar da çığlık atıyor. Şahıs da yukarıya doğru kaçmış.”

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