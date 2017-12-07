 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 105.933
  • Altın 155,882
  • Dolar 3,8645
  • Euro 4,5568
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADemirtaş hakkında beraat kararı!

Kudüs kararı sonrası tansiyon yükseliyor

» »
Kudüs kararı sonrası tansiyon yükseliyor
Trump'ın Kudüs kararının ilanından sonra Batı Şeria'nın Ramallah, El-Halil, Beytüllahim, Kalkiliya, Tubas, Nablus ve Eriha kentlerinde binlerce Filistinli meydanlara döküldü.

İsrail polisi protestoculara müdahale etti. Ortalık savaş alanına döndü. İsrail ordusu Batı Şeria'daki askeri varlığını arttırma kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'le ilgili kararını açıklamasının ardından işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail ablukası altındaki Gazze'nin bazı bölgelerinde düzenlenen protesto gösterilerinde Filistinliler, ABD ve İsrail bayraklarını yaktı.

Ana cadde ve meydanlarda bir araya gelen binlerce Filistinli, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı. Ramallah'taki gösteride ABD ve İsrail bayraklarını yakan Filistinliler, ABD Başkanı Trump aleyhine slogan atarak tepkilerini dile getirdi. 

Öte yandan, Filistinli Ulusal ve İslami Güçler heyeti tarafından yayımlanan ortak bildiride, işgal altındaki Batı Şeria'nın tamamında genel greve gidileceği duyuruldu. Bildiride, ABD ve İsrail aleyhine düzenlenen gösterilere devam edilmesi çağrısında da bulunuldu. 


İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Refah ve Cibaliya beldeleri ile Nuseyrat Mülteci Kampı'nda ABD Başkanı Trump aleyhine gösteri düzenleyen on binlerce Filistinli, büyük bir öfkeyle ABD ve İsrail bayraklarını ateşe verdi. Filistin bayraklarıyla meydanlara çıkan Filistinliler, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu yönünde sloganlar attı, araç lastiklerini yaktı. 

İSRAİL ASKERİ VARLIĞINI ARTTIRACAK

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'daki askeri varlığını arttıracağını açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "Genelkurmay düzeyinde yapılan durum değerlendirmesi neticesinde Yahudiye ve Samara'daki (Batı Şeria) askeri varlığı güçlendirmek için buraya ek taburlar gönderilmesi ve buna ilaveten gözetleme ve koruma sistemleri kurulması kararlaştırıldı. Muhtemel gelişmelere hazır olması için askerlere talimat verildi." ifadesine yer verildi.

TRUMP'IN KUDÜS KARARI

ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

KUDÜS'TEKİ İŞGAL YENİ BİR BOYUTA TAŞINDI

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etmişti.

BMGK, 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saymıştı. BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor.

İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YPG: Fırat Nehri’nin doğusu IŞİD’den temizlendi03 Aralık 2017 Pazar 18:07
  • WSJ: Trump Kudüs'ü başkent olarak tanıyacak01 Aralık 2017 Cuma 14:49
  • Rusya: ABD'nin Suriye'de kalma planlarına karşıyız29 Kasım 2017 Çarşamba 17:32
  • Pakistan'da hükümet ile protestocular uzlaştı27 Kasım 2017 Pazartesi 16:19
  • Çin’in liman kenti Ningbo'da şiddetli patlama26 Kasım 2017 Pazar 18:34
  • Avrupa’ya füze menzilini genişletme tehdidi26 Kasım 2017 Pazar 18:33
  • Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi: Ölmeden reformları kendi gözlerimle görmek istiyorum24 Kasım 2017 Cuma 15:28
  • Mısır'da Gazze sınırı yakınındaki camiye bombalı sadırı: En az 85 ölü24 Kasım 2017 Cuma 15:26
  • Suriyeli muhalifler masaya tek heyetle oturacak24 Kasım 2017 Cuma 15:24
  • Rusya Genelkurmay Başkanı: Suriye'deki Rus askeri varlığı muhtemelen azaltılacak23 Kasım 2017 Perşembe 17:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti