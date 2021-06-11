Küresel piyasalar 'gevşek politika' beklentisiyle pozitif

ABD'de açıklanan Mayıs ayı enflasyonu 13 yıl sonra ilk kez yüzde 5'lik seviyeye işaret ederken, gevşek para politikalarının devam edeceğine ilişkin beklentiler piyasalardaki fiyatlamalara olumlu yansıdı. Gelişmekte olan ülke para birimleri de Türk Lirası

ABD’de açıklanan güçlü mayıs ayı enflasyon verisine karşılık, piyasaların gevşek para politikalarının devam edeceği görüşünü korumasıyla ABD’de hisse senedi endeksleri Perşembe günü yeni rekorlar kırarken yeni işlem gününün ilk vadeli işlemlerinde de pozitif atmosfer devam etti.

Asya Borsalarında ise görünüm karışık. Japon Nikkei endeksi yatay bir seyir izlenirken, Çin CSI 300 ise negatif fiyatlamalara sahne oldu.

Perşembe günü Dow Jones yüzde 0,06, S&P 500 yüzde 0,47, Nasdaq 100 yüzde 1,05 değer kazanmıştı. S&P 500’deki yükseliş endeksi rekora taşırken, Nasdaq 100’ün ayrışmasında teknoloji rallisi etkili olmuştu.

Haftaya yüzde 1,57’ye yakın bir seviyeden başlayan ABD 10 yıllık tahvil getirisi haftanın son işlem gününün ilk bölümünde Mart ayından bu yana en düşük seviyesi olan yüzde 1,43’ü gördü. Getiri aynı zamanda geçen ayki tepe noktasından da 24 baz puan geriledi.

Perşembe günü yüzde 0,13 düşen Bloomberg Dolar Endeksi yatay seyrederken gelişen ülke para birimlerine, dolara karşı yükselişte öncülük eden Türk Lirası bu sabah yatay.

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NDA FİKİR AYRILIĞI

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Perşembe günü yaptığı toplantısında beklentilere paralel şekilde faiz oranlarını ve varlık alım tutarlarını mevcut seviyelerde korurken, “Pandemi Acil Alım Programı (PEPP) çerçevesindeki net alımların önümüzdeki çeyrekte, yılın ilk aylarına göre kayda değer şekilde daha yüksek bir hızda gerçekleştirilmesini beklediğini” belirtti. Banka, yılın başlarında haftada 14 milyar euro (17 milyar dolar) tutarında varlık alımı gerçekleştiriyordu.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg’e verdiği bilgiye göre, AMB üyeleri Perşembe günkü toplantıda finansal piyasalarda likiditenin azaldığı yaz aylarında ne kadar tahvil alımı yapacakları konusunda fikir ayrılıkları yaşadılar. Bazı üyeler likiditenin azalmasının AMB’nin daha az varlık alımı yapmasına olanak sağlayacağını savunurken, diğerleri ağustos ayında geleneksel olarak düşen alımları telafi etmek üzere Temmuz ve Eylül'de daha hızlı alımlar yapılmasını önerdi.

AMB Başkanı Christine Lagarde da kararın açıklanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, varlık alım hızı konusunun toplantıda görüşüldüğünü ve bazı üyelerin farklı görüşler sunduğunu belirtmişti.

Bloomberg’e bilgi veren yetkililer, bazı AMB Yönetim Konseyi üyelerinin Euro Bölgesi enflasyonu üzerindeki yukarı yönlü risklere işaret ettiğini de aktardı.

Kaynak: Bloomberg HT