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Kutluğ Ataman’ın Haydar Dümen’e açtığı ’horoz’ davası 2 yıl sonra reddedildi

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Psikiyatri Uzmanı Haydar Dümen ile Cihangir’deki komşusu yönetmen Kutluğ Ataman arasında yaşanan ’horoz’ kavgasında karar çıktı.
Kutluğ Ataman’ın Haydar Dümen’e açtığı ’horoz’ davası 2 yıl sonra reddedildi

Ataman'ın, Dümen çiftinin bahçelerindeki kümeste beslediği tavuklar ve horozlar nedeniyle uykusuz kalarak, hasta olduğu gerekçesiyle 100 bin TL istemiyle açtığı tazminat davası, mahkemece 2 yıl sonra reddedildi.

 

Dava dosyasına gelen bilirkişi raporunda, evde yapılan keşifte Haydar Dümen'in bir katta 2 karga ve 2 muhabbet kuşu, bahçede ise 5 tavuk beslediği bildirilerek, ünlü doktorun 'komşuluk hoşgörü sınırlarını aştığı' görüşüne yer verilmişti.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına Kutluğ Ataman'ın avukatı Gülçin Avşar ve Dümen çiftinin avukatı Emre Topaktaş katıldı. Ataman'ın avukatı Gülçin Avşar, bilirkişinin müvekkili lehine rapor verdiğini vurgulayarak, "Daha önce tanık olarak dinlenen apartman görevlisi ve Haydar Dümen'in eski çalışanı, lehimize ifade vermiştir. Bilirkişi de ortamın sağlıklı ve huzurlu olmadığını belirtmiştir. Davanın kabulüne karar verilsin" dedi.

Dümen çiftinin avukatı Emre Topaktaş ise tanıklardan biri ile husumetleri bulunduğunu belirterek, "Ortada bir olay da yoktur zarar da yoktur. Dava reddedilsin" diye konuştu. Duruşma sonunda mahkeme davanın reddine karar verdi.

'GÜRÜLTÜ VE DAYANILMAZ KOKU'

Yönetmen Kutluğ Ataman 2 yıl önce komşusu Haydar Dümen ve eşi Gül Dümen'in bahçelerinde beslediği tavuk ve horozlar nedeniyle uykusuz kaldığını bu nedenle de hasta olduğunu ileri sürerek, 100 bin TL'lik tazminat davası açmıştı. Hayvanların uygunsuz saatlerde ötmeleri nedeniyle geceleri uykusuz kaldığını savunan Ataman, pencereyi veya balkon kapısını açtığında ise gürültü ve dayanılmaz bir kokuyla karşı karşıya kaldığını öne sürmüştü. Yaşadığı uyku bozukluğu nedeniyle tedavi olmak zorunda kaldığını iddia eden Ataman dava dilekçesinde, kanatlı hayvanlardan kuş gribi gibi hastalıkların bulaşabileceğini de ileri sürmüştü.

'100 METRE 4 KAT FARK VAR'

Haydar Dümen ise verdiği cevap dilekçesinde, tavukları evinin bahçesindeki kümeste beslediğini, yılın sadece 6 ayı İstanbul'da 6 ayı da yazlığında olduklarını ifade etmişti. Tavukların 10.00 ila 16.00 saatleri arasında bahçeye çıktığını belirten Dümen, Ataman'ın eviyle kümes arasında 100 metre mesafe ve 4 kat fark bulunduğunu, cam ve pencerelerin ses ve yalıtım özelliği nedeniyle de gürültü ve koku iddialarının asılsız olduğunu ileri sürmüştü.

 

Dümen dilekçesinde, "100 metre mesafeden bulaşan kuş gribi vakası henüz yeryüzünde rastlanmamıştır. Bu bakımdan hayvanların kuş gribi tehlikesi yarattığı endişesi ironik bir eylemdir" demişti.

TAVUK, 2 KARGA, 2 MUHABBET KUŞU

Bilirkişi ise Dümen'in bahçesinde yaptığı keşifte 5 tavuk beslendiğini, evin bir katında ise 2 karga ve 2 muhabbet kuşunun bulunduğunu belirlemişti. Meskenin yamaçta olması nedeniyle gürültünün fazla çıktığını kaydeden bilirkişi raporunda, Tavukların çıkardığı ses ve koku nedeniyle komşuluk hoşgörüsü sınırının aşıldığını kaydetmişti. Bilirkişi, sorunun bahçede bulunan kümesin tahliye ve kapatılmasıyla çözüleceğini belirmişti.

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