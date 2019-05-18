Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği 68. IFMSA toplantısına katıldı

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC–Medical Students’ Associations of Northern Cyprus), dünya genelindeki tıp öğrencilerini temsil eden Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu (IFMSA)’nun Slovenya'da gerçekleştirilen 68. IFMSA Toplantısına katılarak adadaki tıp fakültesi öğrencilerini temsil etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Genel Kurul'a Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliğini temsilen Başkan Sultan Jarboue Salaheldin, Genel Sekreter İrem Tekin, İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Asu Özince ve Staj Değişimi sorumlusu Simge Cibros katıldı.

Çalışma kollarının eğitimlerine katılarak tüm dünyadan gelen Tıp Fakültesi öğrencileriyle yaptıkları aktiviteleri, projeleri paylaşan, Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği Staj Değişim Fuarına da katıldılar. Kuzey Kıbrıs'ı ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni tanıtan sunumlar yapan öğrenciler, staj değişim programını anlattılar.

“18 Ülkeden 24 Tıp Fakültesi Öğrencisine Ülkemizde Staj Yapabilecek… Kuzey Kıbrıs’tan Öğrenciler Diğer Ülkelere Staja Gidecek…”

MSANC ve diğer ülkelerin tıp öğrenci birlikleri arasında imzalanan kontratlar çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Staj Değişimi Programıyla 18 ülkeden 24 tıp fakültesi öğrencisine ülkemizde staj yapmaları için ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda sınavla seçilen tıp fakültesi öğrencileri de Kuzey Kıbrıs’tan diğer ülkelere 1 aylığına staja gidebilecekler. Bu stajlar sonucunda öğrenciler yurtdışında teorik ve pratik açıdan çalışmalar yaparak, başka bir coğrafyada farklı kültürler görüp kendilerini geliştirme imkanı bulacaklar.

Her Türlü Destek Sağlanıyor…

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz, Öğrenci Dekanlığın olarak tüm kulüp ve birlikleri bu konuda desteklemeye devam edeceklerini belirterek, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel’e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’a, Birlik Danışmanı Doç. Dr. Emil Mammadov’a, Staj ve Araştırma Değişimi Projelerindeki işbirlikleri konusunda destek ve vizyonları için teşekkürlerini iletti.