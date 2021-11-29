“Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri” Serisinin İkinci Kitabında Raziye Kocaismail' in Hikayesi

Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, kaleme aldığı “Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri” serisinin ikinci kitabında Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’in ilham veren hikayesini okurlarıyla buluşturuyor

Girne Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt’un hazırladığı “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” serisinin ikinci kitabı Yakın Doğu Üniversitesi Kültür Yayınları’ndan çıktı. Serinin ikinci kitabı, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’in ilham veren hikayesini okurlarıyla buluşturuyor...

Kıbrıs Türk Toplumunun kültürüne ve yaşamına büyük katkılar sunan gizli kahramanların hikayelerini gelecek nesillerle buluşturarak ölümsüzleştirmeyi amaçlayan “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” serisinin ikinci kitabı çıktı. Serinin ilk kitabında Kuzey Kıbrıs'ın efsane müzik öğretmeni Yıldan Birand’ın hikayesini okuyucuyla buluşturan Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, ikinci kitabında ise Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’in ilham veren hikayesini okurlarıyla buluşturuyor...

Uzmanlık alanı, yaratıcı müfredat geliştirme olan Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” kitap serisinde ele aldığı ilham verici yaşam öykülerini, başta çocuklar olmak üzere, okuyan herkesin eğlenerek ilham alacağı bir dil ve tasarımla geleceğe taşıyor.

Kanseri umutla yenen kadın: Raziye Kocaismail!

Kıbrıs Türk toplumunun hayatında önemli katkılar sunan kişilerin hikayelerini “Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri” kitap serisi ile geleceğe taşıyan Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, kitaplarını adeta bir saygı duruşu olarak tasarlıyor. İkinci kitabın kahramanı olan Raziye Kocaismail, KKTC’de kanserle mücadelenin sembol isimlerinden biri. Kanser teşhisi aldığı 1991’de çok az yaşam şansı tanınan Raziye Kocaismail, iki yıllık bir mücadelenin ardından kanseri yenerek 1993’te sağlığına kavuşuyor. Hiç beklemeden Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni kuran Kocaismail, gönüllü olarak düzenlediği farkındalık seminerleri ve pek çok sosyal sorumluluk etkinliği ile KKTC’de kanserle ilgili büyük bir farkındalık oluşmasını sağladı. Yrd. Doç. Dr. Soykurt’un, kitabında, “Geçen yıllar içinde hem kendi iyileşti hem de çevresi ve ona inanan herkes yeniden doğdu. Tedavi olanağı bulamayan hastalara yol gösterdi, kanseri tabu olmaktan çıkardı, psikolojik yardım programlarıyla hastaların moralini yükseltti ve yaşama sımsıkı tutunmalarını sağlandı, çocukluk çağında bu hastalığı deneyimleyen, lösemi veya lenfoma yaşayan çocuklar için ülkede bir ilk olan ‘Umut Eğitim ve Kültür Evi’ni kurdu” sözleriyle anlattığı Raziye Kocaismail, KKTC’li kanser hastaları için adeta bir umut meleği oldu!

Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt: “Raziye Kocaismail, 28 yıldır kanserle bulutlanmış yaşamlara; sevgisiyle, ilgisiyle, bilgi ve deneyimi ile güneş gibi doğmaya devam ediyor.”

“Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” serisinin ilk kitabında KKTC’nin efsane müzik öğretmeni Yıldan Birand’ın hayat hikayesini okuyucularla buluşturan Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, ikinci kitabında ise KKTC’de kanseri bir tabu olmaktan çıkararak pek çok insana umut aşılayan Raziye Kocaismail’in hikayesini aktarıyor. Kocaismail’in Kıbrıs Türk toplumuna büyük değer katan isimlerden biri olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, “Raziye Kocaismail, 28 yıldır kanserle bulutlanmış yaşamlara; sevgisiyle, ilgisiyle, bilgi ve deneyimi ile güneş gibi doğmaya devam ediyor” dedi.