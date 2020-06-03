  • BIST 109.035
  • Altın 366,973
  • Dolar 6,7315
  • Euro 7,5579
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

'KYK borçları düzenlensin' önergesine AKP ve MHP'den ret!

»
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ödenemeyen KYK borçlarının düzenlenmesine yönelik teklifi AKP ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildi.
'KYK borçları düzenlensin' önergesine AKP ve MHP'den ret!

İYİ Parti Grup Başkanveli ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, milyonlarca insanı etkileyen KYK borçları ile ilgili TBMM'ye verdiği önerge reddedildi. Araştırma önergesine AKP ve MHP'li vekiller ret oyu verdi.

"Ödenemeyen KYK borçları için düzenlemeler yapılması" başlığı ile Meclis Başkanlığına sunulan araştırma önergesinde, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim gören öğrencilere sağlanmış olan kredi kullanmış vatandaşlarımızın gelir yetersizliği dolayısıyla anapara ve uygulanan faizleri geri ödemekte zorlandıkları görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İYİ Parti TBMM hesabından yapılan paylaşımda, "Grup Başkan Vekilimiz ve Kocaeli Milletvekilimiz Lütfü Türkkan tarafından "#ÖdenemeyenKYKborçları için düzenlemeler yapılması" amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan Araştırma Önergesi Ak Parti'nin ve MHP'nin verdiği oylar neticesinde kabul edilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem03 Haziran 2020 Çarşamba 09:26
  • Vedat Milor: "Asıl mesele sınıf savaşı"02 Haziran 2020 Salı 17:00
  • THY yurt dışı uçuşlarına başlıyor02 Haziran 2020 Salı 16:26
  • Üç günlük bebeği folyoya sarılıp sokağa terk ettiler02 Haziran 2020 Salı 16:20
  • O Ses Türkiye'ye veda eden jüri belli oldu02 Haziran 2020 Salı 16:05
  • Dendias: “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çalışmaları konusunda yüz yüze görüşmeye hazırız”02 Haziran 2020 Salı 12:00
  • Aksoy: Doğu Akdeniz’de haklarımızı kararlılıkla koruyacağız02 Haziran 2020 Salı 09:57
  • YouTube'da çocuk istismarı!02 Haziran 2020 Salı 09:33
  • TC Dışişleri Bakanlığı’ndan cami saldırısına kınama!02 Haziran 2020 Salı 08:36
  • Fuat Oktay, Güney Kıbrıs’ta camiye yönelik saldırıyı lanetledi02 Haziran 2020 Salı 08:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti