Kyle Mc Bride farkını ortaya koydu

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, zirvenin takipçisi olduğu Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi‘nin 16. haftasında deplasmanda konuk olduğu Tosyalı Toyo Osmaniye Sporu 85-64 mağlup etti.

Bu sonuçla Yakın Doğu Üniversitesi, 16 maç sonunda 13 galibiyet 3 mağlubiyet elde etmiş oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye, Tosyalı Toyo Spor Salonu’nda oynan maçta, Yakın Doğu Üniversitesi baştan sona üstün oynadığı maçı rahat kazandı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin yıldız oyunusu Kyle Mc Bride, 33 sayıyla maçın en skorer isimi olurken, sergilediği müthiş performansla takımının farklı galibiyetinde önemli rol oynadı.

Dengeli başlayan maçın ilk çeyreğinde her iki takımda oyun olarak birbirine üstünlük sağlayamadı. İlk periyoda 17-9'luk seriyle başlayan Tosyalı Toyo Osmaniye karşısında Yakın Doğu Üniversitesi Kayla McBride'ı hücumda kullanarak oyunu dengeledi ve ilk periyodu 22-20 galip bitirdi.

İkinci periyoda kontrolü elinde tutan Yakın Doğu Üniversitesi etkili oyunu ile soyunma odasına 42-37’lik skor avantajıyla gitti.

Skorda üstünlüğü bir an olsun bırakmayan Yakın Doğu Üniversitesi üçücü periyotta oyunu domine ederek son periyoda 61-49 önde girdi.

Son çeyrekte farkı daha da açmaya başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, son 5 dakikaya girilirken farkı 20’ye çıkarttı ve büyük avantaj yakalayarak maçtan 21 sayı farkla 85-64 galip ayrıldı.

KYLE MC BRİDE FARKINI ORTAYA KOYDU

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sezon ortasında WNBA takımlarından San Antonio Stars takımından transfer ederek kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Kyle McBride sergilediği performasnla göz dolduğu maçta, 33 sayı ile en skorer isim oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi’ne; Kayla McBride 33 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, Courtney Vandersloot 12 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Bahar Çağlar 10 sayı, 8 ribaunt, Quanitra Hollingsworth 8 sayı, 7 ribaunt, 1 asist, Angelica Robinson 8 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, Olcay Çakır 7 sayı, 5 ribaunt, 8 asist, Elin Eldebrink 5 sayı, 4 ribaunt, 3 assit, Gizem Başaran 2 sayı 1 ribaunt, 1 asist kaydetti.

Tosyalı Toyo Osmaniye Spor’da; Aysu Keskin 10 sayı, 2 ribaund, 5 asist, Rebekkah Gardner 15 sayı, 3 ribaund, 2 aist, Marina Baş 20 sayı, 9 ribaund, 2 asist, Riquna Unneik Williams 5 say, 3 ribaunt, 7 asist ile oynadı.