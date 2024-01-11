Lapta'da Uyuşturucu Baskını: S.D.'nin 10 Gram Hintkeneviriyle Tutuklandı

Lapta'da Narkotik Operasyon: S.D.'nin Yaklaşık 10 Gram Hintkeneviri İle Yakalanan Uyuşturucu Şüphesi, Tutuklama ve Soruşturma Sürecini Başlattı"
10 Ocak 2024 tarihinde Lapta'da gerçekleşen bir Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü operasyonunda, S.D. (E-38) isimli şahsın tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. Operasyon kapsamında tutuklanan şahsın üzerinde bulunan uyuşturucu maddeye dair detaylar soruşturmanın devam ettiğini gösteriyor.
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