  • BIST 7914.25
  • Altın 1960.124
  • Dolar 30.0055
  • Euro 33.0051
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davası başladı

Lapta'da Uyuşturucu Baskını: S.D.'nin 10 Gram Hintkeneviriyle Tutuklandı

» »
Lapta'da Narkotik Operasyon: S.D.'nin Elinden Çıkan 10 Gram Hintkeneviriyle Tutuklandı, Soruşturma Sürüyor
Lapta'da Uyuşturucu Baskını: S.D.'nin 10 Gram Hintkeneviriyle Tutuklandı

Lapta'da Narkotik Operasyon: S.D.'nin Yaklaşık 10 Gram Hintkeneviri İle Yakalanan Uyuşturucu Şüphesi, Tutuklama ve Soruşturma Sürecini Başlattı"

10 Ocak 2024 tarihinde Lapta'da gerçekleşen bir Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü operasyonunda, S.D. (E-38) isimli şahsın tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. Operasyon kapsamında tutuklanan şahsın üzerinde bulunan uyuşturucu maddeye dair detaylar soruşturmanın devam ettiğini gösteriyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de Kavga ve Rahatsızlık07 Ocak 2024 Pazar 10:50
  • Girne'de Alkollü Sürücü Faciası: Kaza Yapan Şahıs Tutuklandı, Yaralanan Olmadı06 Ocak 2024 Cumartesi 12:12
  • Girne'de Yaşayan 77 Yaşındaki Naciye Aligüllü Yaşamını Yitirdi03 Ocak 2024 Çarşamba 13:15
  • Girne'de Alkollü Araç Kaza Yaptı: Sürücü Tutuklandı02 Ocak 2024 Salı 12:42
  • Girne'de Geceleyin Ev Soygunu: Hırsızlık, Hasar, ve Ciddi Darp02 Ocak 2024 Salı 12:18
  • Girne'de Yaşanan Ani ve Gayri Tabii Ölüm02 Ocak 2024 Salı 12:10
  • Girne'de Uyuşturucuyla İlgili Tutuklama29 Aralık 2023 Cuma 12:06
  • Girne'de Üç Ayrı Kaza28 Aralık 2023 Perşembe 15:58
  • Girne'de uyuşturucu operasyonu: 2 Genç tutuklandı27 Aralık 2023 Çarşamba 13:13
  • Girne-Tatlısu ana yolunda trafik kazası: 17 yaşındaki genç yaralandı27 Aralık 2023 Çarşamba 13:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti