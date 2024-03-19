Lapta'da Yasadışı Alkollü İçki Satışı: İşletmeciye Yasal İşlem Başlatıldı

Lapta'da bir eğlence mekanında yapılan polis kontrolünde, yetkili makamdan izinsiz olarak alkollü içki satışı yapıldığı tespit edildi. İşletmeci Y.I. hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Lapta'da eğlence sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede yapılan polis kontrolünde dikkat çeken bir yasadışı faaliyet ortaya çıktı. 18 Mart 2024 tarihinde saat 23:00 sıralarında gerçekleşen kontrolde, işletmenin yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satışı ruhsatı bulunmadığı halde, izinsiz olarak alkollü içki satışı yapıldığı belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, işletmede alkollü içki satışı için gerekli olan ruhsatın bulunmadığı tespit edildi ve işletme sahibi Y.I. (E-40) hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma süreci devam ederken, bu tür yasadışı faaliyetlerle ilgili olarak gerekli adımların atılacağı belirtildi.