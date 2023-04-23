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LAÜ öğrencileri “Kırsal Turizm” hakkında bilgilendirildi

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LAÜ öğrencileri “Kırsal Turizm” hakkında bilgilendirildi
LAÜ öğrencileri “Kırsal Turizm” hakkında bilgilendirildi

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokul Müdürü Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından “Kırsal Turizm” konulu konferans düzenlendi.

 

   Lefke Turizm Derneği Başkanı aynı zamanda turist rehberi olan Hasan Karlıtaş’ın katılımıyla gerçekleşen konfetansta Karlıtaş, LAÜ öğrencileri ile buluştu.

 

   Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün düzenlediği konferans kapsamında "Kırsal Turizm" konusunda öğrencilere bilgi aktaran Karlıtaş, kırsal turizm, yeşil turizm, özel ilgi turizmi, alternatif turizm ve sürdürülebilir turizmin önemi ve Lefke'nin tarih, kültür ve doğa değerleri hakkında öğrencilere bilgi aktardı.

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 Bölüm öğrencilerinden gelen soruları yanıtlayan Karlıtaş’a konferans sonrası teşekkür belgesi takdim edildi.

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