Lavrov ve Çavuşoğlu, Libya'da askeri faaliyetlerin derhal durdurulmasından yana

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Libya'da askeri faaliyetlerin derhal durdurulması ve BM himayesindeki siyasi sürecin yeniden başlatılması konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ve Çavuşoğlu arasındaki telefon görüşmesi hakkında bir açıklama yaptı.

Bakanlık, Lavrov ve Çavuşoğlu'nun Libya'daki krizin BM Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanan Berlin Konferansı kararları temelinde çözülmesi amacıyla askeri faaliyetlerin derhal durdurulmasının ve Libyalı tüm tarafların mutlak katılımıyla BM himayesindeki siyasi sürecin yeniden başlatılmasının önemini vurguladığını kaydetti.

Suriye'de kapsayıcı bir çözüm bulunması için işbirliği pekiştirilecek

Suriye'deki durumu da ele alan Lavrov ve Çavuşoğlu, BM Güvenlik Konseyi'nin kararı doğrultusunda uluslararası toplumun desteğiyle Suriye krizine kapsayıcı bir çözüm bulunması amacıyla işbirliğini pekiştirme niyetlerini dile getirdi.

'5 Mart tarihli ek protokolü uygulamaya yönelik çabalar sürdürülmeli'

Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran'ın liderleri arasında varılan mutabakatlara bağlılıklarını ifade eden ve Tahran'da yapılması planlanan yeni üçlü zirvenin hazırlanmasının önemine dikkat çeken taraflar, 5 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan İdlib gerilimi azaltma bölgesiyle ilgili ek protokolü uygulamaya yönelik çabaların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

'Koronavirüsle mücadeleye karşılıklı destek verilecek'

Lavrov ve Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle mücadeleye karşılıklı destek verilmesi ve Rusya ve Türkiye vatandaşlarının ülkelerine dönmesiyle ilgili çalışmalar da dahil olmak üzere ikili ilişkilerin gelişim perspektifini de konuşurken tüm uluslararası ve bölgesel gündeme ilişkin yakın temasların sürdürülmesini kararlaştırdı.