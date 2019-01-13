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Lefkoşa- Girne anayolunda feci kaza

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Lefkoşa- Girne anayolunda feci kaza
Lefkoşa- Girne anayolunda feci kaza

Lefkoşa- Girne anayolunda bugün saat 17.30’da trafik kazası meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 17.30 sıralarında, Lefkoşa- Girne Anayolu 1-2'nci km'leri arasında, 20 yaşındaki kadın Sabina Alımova, yönetimindeki NS 374 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak tekrar kontrolsüzce yola giriş yapıp orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarpması sonucunda meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin soruşturması devam ediyor.

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