Lefkoşa, Güzelyurt,Girne Akıncı... Gazimağusa, İskele ve Lefke'de Tatar 1. çıktı

Lefkoşa ve Güzelyurt’ta sandıktan ilk sırada bağımsız aday Mustafa Akıncı, Gazimağusa’da ise UBP adayı Ersin Tatar çıktı.
Gazimağusa yüzde 55.63 ile 6 ilçe arasında seçime katılımın en düşük olduğu ilçe oldu.
Lefkoşa’da 223 sandıkta 63 bin 854 kayıtlı seçmenden 38 bin 808’i oy kullandı.
Oylardan 37 bin 461’i geçerli, 1347’si geçersiz sayıldı ve seçime katılım oranı yüzde 60,78 oldu.
LEFKOŞA’DAKİ SONUÇLAR
Adaların Lefkoşa’daki oy oranları ve aldıkları oy miktarları şöyle:
Ersin Tatar: %28.63 - 10724
Tufan Erhürman: %22.04 - 8256
Erhan Arıklı: %2.43 - 910
Fuat Çiner: %0.28 - 105
Arif Salih Kırdağ: %0.29 - 109
Ahmet Boran: %0.07 - 28
Mustafa Ulaş: %0.06 - 23
Alpan Uz: %0.12 - 45
Kudret Özersay: %5.14 - 1924
Mustafa Akıncı: %37.23 - 13947
Serdar Denktaş: %3.71 – 1390
GAZİMAĞUSA
Gazimağusa’da 185 sanıkta kayıtlı 50 bin 13 seçmenden 27 bin 821’si oy kullandı ve oylardan 26 bin 295’i geçerli, 1526’sı geçersiz sayıldı. Gazimağusa’da seçime katılım oranı yüzde 55,63 olarak kayda geçti.
Adayların oy oranları ve miktarları şöyle:
Ersin Tatar: %37.27 - 9799
Tufan Erhürman: %21.96 - 5774
Erhan Arıklı: %5.91 - 1554
Fuat Çiner: %0.26 - 69
Arif Salih Kırdağ: %0.17 - 45
Ahmet Boran: %0.08 - 21
Mustafa Ulaş: %0.05 - 14
Alpan Uz: %0.07 - 18
Kudret Özersay: %6.33 - 1665
Mustafa Akıncı: %24.26 - 6380
Serdar Denktaş: %3.64 – 956
GÜZELYURT
Güzelyurt ilçesinde ise 54 sandıktaki 15 bin 2 seçmenden 8 bin 841’i sandığa gitti ve seçime katılım oranı yüzde 58.98 oldu.
Oylardan 8 bin 487’si geçerli, 354’ü geçersiz çıktı.
Adayların oy oranları ve miktarları şöyle:
Ersin Tatar: %30.81 - 2615
Tufan Erhürman: %20.00 - 1697
Erhan Arıklı: %4.62 - 392
Fuat Çiner: %0.47 - 40
Arif Salih Kırdağ: %0.28 - 24
Ahmet Boran: %0.08 - 7
Mustafa Ulaş: %0.08 - 7
Alpan Uz: %0.18 - 15
Kudret Özersay: %5.41 - 459
Mustafa Akıncı: %31.78 - 2697
Serdar Denktaş: %6.29 – 534
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