Lefkoşa Polisi, Ortaköy’de Uyuşturucu Bulunduran Şüpheliyi Tutukladı

Ortaköy’de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü bağlı polis ekibi, 14 Şubat 2024 tarihinde saat 17:00 sıralarında Ortaköy’de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde devriye halindeydi. Bu sırada, şüpheli bir durumda olan D.İ.A.(E-32) isimli şahıs tespit edildi. Polis ekipleri, şahsın üzerinde yapılacak aramada uyuşturucu madde olabileceğine dair şüphe taşıdı.

Yapılan aramada, şüphelinin üzerinde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Bu madde, emare alınarak delil olarak tutuldu. D.İ.A. tutuklanarak gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Uyuşturucu madde bulundurmak suçlamasıyla yargılanacak olan şüphelinin durumuyla ilgili soruşturma devam etmektedir.