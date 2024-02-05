Lefkoşa'da Ani Rahatsızlık Sonucu Genç Birey Hayatını Kaybetti

Lefkoşa'da Dramatik Bir Ölüm: Merdi Basua Kabuaya (E-20) Aniden Hayatını Kaybetti
Lefkoşa, 04 Şubat 2024 tarihinde, sabaha karşı saat 04:30'da, bir trajediye sahne oldu. Kentin sakinlerinden Merdi Basua Kabuaya, kaldığı ikametgahında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Olay, genç yaşta yaşamını yitiren Kabuaya'nın (E-20) evinde meydana geldi. Sağlık yetkilileri, Kabuaya'nın ani ve gayri tabii ölümü üzerine olay yerine intikal etti. Ancak, ölüm sebebi henüz belirlenememiş durumda. Kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsi sonucunda netlik kazanacak.
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