  • BIST 4.565,06
  • Altın 1273.431
  • Dolar 19.5113
  • Euro 21.384
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Lefkoşa'da Bir Markette Kadına Cinsel Saldırı

» »
Lefkoşa sokaklarında derbeder bir şekilde dolaşan ve sürekli suç işleyen madde bağımlısı genç A.C.V yine bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Tutuklanan zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Lefkoşa'da Bir Markette Kadına Cinsel Saldırı

Lefkoşa sokaklarında derbeder bir şekilde dolaşan ve sürekli suç işleyen madde bağımlısı genç A.C.V yine bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Tutuklanan zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cansel Mimar, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının Cinsel  Saldırı suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 08.05.2023 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Lefkoşa-K/Kaymaklı'da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir  market içerisinde Lefkoşa'da zanlının (E-23) markete alışveriş yapmak için giden  B.Ş.’nin (K-24) sol kalçasını sağ eliyle sıkmak suretiyle adı edilene cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının aynı gün derdest emri gereği tutulandığını, mesele ile ilgili tahkikatın yeni başladığını ve alınması gereken kamera görütüleri ve ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da İş Kazası! 5 Metre Yüksekten Düştü!07 Mayıs 2023 Pazar 10:52
  • Sahte Evrakla Sınırdan Geçmeye Çalıştı07 Mayıs 2023 Pazar 10:46
  • Lefkoşa'da Ortaköy'de ağaç yola devrildi06 Mayıs 2023 Cumartesi 17:42
  • Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı04 Mayıs 2023 Perşembe 17:32
  • LTB ekipleri temizlik çalışmalarını sürüyor04 Mayıs 2023 Perşembe 16:38
  • Harmancı: Sembolik vatandaşlık alanların oy vermesini kabullenemiyorum04 Mayıs 2023 Perşembe 08:58
  • LTB Yeşil Lefkoşa Yarışması’nın dördüncüsü yapılıyor03 Mayıs 2023 Çarşamba 14:35
  • Kasti Hasar ve Hırsızlık03 Mayıs 2023 Çarşamba 13:52
  • Sahte Evrak Düzenleyip Tedavüle Sürdü03 Mayıs 2023 Çarşamba 13:47
  • Sahte Davranışla Kayıt Temini01 Mayıs 2023 Pazartesi 10:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti