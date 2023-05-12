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Lefkoşa’da cinsel saldırı: Zanlı Ahmet Can Varan cezaevine gönderildi

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Küçük Kaymaklı’da bir market içerisinde bir kadına yönelik cinsel saldırıda bulunan zanlı Ahmet Can Varan mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde kalmasına karar verdi.
Lefkoşa’da cinsel saldırı: Zanlı Ahmet Can Varan cezaevine gönderildi

Küçük Kaymaklı’da bir market içerisinde 24 yaşındaki bir kadını cinsel taciz eden 23 yaşındaki zanlı Ahmet Can Varan, bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cansel Mimar, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Ahmet Can Varan’ın “cinsel saldırı” suçunu işlediğini belirtti. Polis, 08 Mayıs 2023 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Küçük Kaymaklı'da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir market içerisinde Varan’ın, markete alışveriş yapmak için giden Lefkoşa'da sakin 24 yaşındaki B.Ş.’ye cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

ZANLININ AYNI ŞUÇLARDAN 85 DAVASI BULUNUYOR

Polis, Ahmet Can Varan’ın açıkda 85 davasının olduğunu ve bir ay önce benzer suçtan teminata bağlandığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

2 AYI AŞMAMAK ÜZERE CEZAEVİNDE HÜKÜMSÜZ TUTUKLU KALACAK

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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