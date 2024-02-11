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Lefkoşa'da elektrik kesintisi

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KIB-TEK, Lefkoşa’da orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemediğini ve arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Lefkoşa'da elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 11.34’ten itibaren; Sera Fitness, Opel Plaza, Levent İlkokul ve Civarı, 9 Eylül İlkokulu ve civarı, OMAĞ Apartmanları, Metehan Sosyal Konut Apartmanları ve Civarı ve Kemal Şemiler Caddesi'nin cadde boyunca her iki tarafına elektrik verilemediğini açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışmaların başladığı belirtildi.

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