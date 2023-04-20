Lefkoşa’da kazanan KOOP oldu, GB’nin 2. Yarıdaki üstün performansı dikkat çekti

KOOP Spor - Caesar L. Gençler Birliği 6. Hafta karşılaşması Lefkoşa’da dün akşam Necati Taşkın Spor Salonun’da oynandı.
GB Şampiyon Melekler Forması ile çıktı
GB Karşılaşmaya deprem felaketinde kaybettiğimiz şampiyon melekler anısına isimlerinin yazılı olduğu altın rengi forma ile maça çıktı.
Karşılaşmada 1. ve 2. Periyotlarda KOOP Spor açık ara üstün şekilde bitirdi. Karşılaşmanın 3. Ve 4. Periyodunda ise Gençler Birliği üstünlüğü ele geçirmesine rağmen farkı kapatamadı. Karşılaşma KOOP Spor 72: CLGB 58 şeklinde sona erdi
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